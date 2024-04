El 2024 empezó con importantes cambios para Iñaki Urdangarin. A lo largo de los últimos meses, el ex deportista ha confirmado su divorcio de la infanta doña Cristina y, además, ha terminado oficialmente su condena por malversación, delitos fiscales, fraude, prevaricación y tráfico de influencias en el marco del caso Nóos. Dos hitos en la vida del que fuera yerno de Juan Carlos I que suponen para él, y para su entorno más cercano, un punto y aparte. Él mismo ha dejado claro que quiere empezar una nueva vida, completamente alejado de la etapa anterior y que, a partir de ahora, desea ser una persona anónima.

Así se lo ha hecho saber a unos reporteros que estaban haciendo un seguimiento del ex marido de la infanta Cristina, a los que se ha acercado y ha pedido que le dejen espacio para hacer su vida como cualquier otra persona anónima: «Estoy divorciado y ya no tengo ninguna condena. Quiero ser una persona normal, con una vida normal y disfrutar de mis hijos y de mi libertad», ha dicho el ex deportista, tal como ha recogido la revista Semana.

El ex marido de la infanta Cristina considera que, ahora que ha saldado su deuda con la sociedad y se ha desvinculado de la familia del Rey, ya no tiene que dar explicaciones de su vida y no quiere que la prensa esté pendiente de sus movimientos. «No quiero que me hagan fotos, ni que me pregunten. Quiero ser una persona anónima. Ya no tengo que dar explicaciones de nada. Ya no formo parte de eso. Quiero ser una persona normal y disfrutar de mi vida. Tener una vida tranquila», ha declarado Urdangarin, tal como refleja la citada publicación.

Una vida tranquila, alejada de los focos

A pesar de ser el ex yerno de Juan Carlos I, en estos momentos, Iñaki Urdangarin solamente mantiene un vínculo con el entorno de la familia del Rey, a raíz de sus cuatro hijos. Aunque el ex deportista desee llevar una vida alejada del foco mediático, es cierto que el interés por sus hijos no va a cesar, precisamente por ser sobrinos del actual jefe del Estado y primos de la princesa de Asturias. No obstante, para Urdangarin, en esta nueva etapa, sus hijos ocupan el lugar central, junto a su madre, sus hermanos y, por supuesto, su pareja.

Desde hace dos años Ainhoa Armentia se ha convertido en el mayor apoyo para el ex deportista y, a pesar de la presión y las dificultades que han ido surgiendo a lo largo del tiempo, la pareja continúa unida. Se conocieron en el bufete de abogados en el que Iñaki Urdangarin entró a trabajar en 2021 y ahora viven juntos en un piso de alquiler ubicado en la misma urbanización en la que reside su madre, Claire Liebaert. Una nueva vida en la que el ex duque cuenta con un subsidio de poco más de 400 euros, por lo que, su mayor deseo es encontrar un trabajo que esté en consonancia con su preparación y sus necesidades, y en la que ya ha dejado atrás títulos y escoltas.