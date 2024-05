Laura Matamoros se ha posicionado como una de las concursantes más polémicas de la última edición de Supervivientes. La madrileña está en boca de todos con cada paso y actuación que realiza desde Honduras y, como no podía ser de otra manera, su concurso se ha convertido en el tema principal de algunos debates televisivos. Sin ir más lejos, este jueves, el programa Vamos a ver ha tratado el susto que vivió la joven al intentar comerse la mayor cantidad de recompensa en el menor tiempo posible, un acción por la que casi se atraganta. En ese momento, Alessandro Lequio, uno de los colaboradores más tajantes del matinal de Mediaset, ha lanzado un duro ataque hacia la hija de Kiko Matamoros, confesando que hay un aspecto de su condición física que no tolera.

«La voz de Laura Matamoros es mortal. Mira que es guapa la mujer, pero cuando abre la boca… Es verdad, es insoportable. Es un sentimiento que comparte la mayoría de la audiencia. Es un dolor para los oídos. Hay voces que no son soportables y la de ella no lo es», comenzaba a decir el italiano.

Alessandro Lequio en el programa ‘Vamos a ver’. (Foto: Mediaset)

Pese a su dura crítica, el conde aseguraba que Laura era una «monada de niña» pero que la voz que tenía era «horrorosa» y que no podía hacer nada al respecto. Isabel Rábago, otra las colaboradoras del espacio, ha alzado la voz para defender a Laura Matamoros, arremetiendo contra Alessandro en riguroso directo: «Pues como tu voz», decía. «Me parece horroroso ese comentario. […] Es una monada pero mejor callada. Guapa pero callada, que es como les gustan a algunos», añadía.

Isabel Rábago en ‘Vamos a ver’. (Foto: Mediaset)

Las palabras de Rábago no hacían cambiar de opinión a Alessandro Lequio, quien continuaba pronunciando su parecer sin ningún tipo de tapujos: «Prefiero mil veces escuchar a Arkano rapear durante 24 horas que escuchar a Laura Matamoros hablando», sentenciaba. Joaquín Prat le aseguraba al italiano que, como compañeros de programa, cuando Laura regresara a España vería estas imágenes y Lequio, sin mostrar ningún tipo de nerviosismo, señalaba que también quería que escuchara que había dicho que es «una monada de niña».

No es la primera vez que Alessandro se muestra crítico con el concurso de Laura Matamoros en Supervivientes. De hecho, nada más comenzar su aventura en Honduras por segunda vez, la ex pareja de Ana Obregón no dudó en posicionarse completamente en contra del saltó en helicóptero que protagonizó la influencer tras dedicarle el momento a Makoke, la ex mujer de su padre. «Laura es una persona que me encanta porque es de esas personas que te crees lo que te está diciendo. Ella está en un momento profesional para hablar en positivo. En cambio, saltó con ese grito que estaba totalmente fuera de lugar», sentenciaba.