Alessandro Lequio desvela que duerme con un «camisón hasta los tobillos»

Alessandro Lequio, de 63 años, ha hecho una confesión cuando menos llamativa. El colaborador de televisión ha reaparecido este jueves, 14 de marzo en Vamos a ver, espacio en el que colabora habitualmente. En medio de la polémica generada tras su rifirrafe con Alejandra Rubio con motivo del ingreso de Terelu, Alessandro ha revelado ante los presentes en el plató qué prenda de ropa es la que utiliza para dormir. Una confesión que ha sorprendido a propios y extraños.

Alessandro Lequio / Telecinco.

La prenda de ropa con la que duerme Alessandro Lequio

Hace unos días, Alessandro Lequio comentaba que habían visto a Terelu Campos en el hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid en el que estaba ingresada «por un pasillo con un pijama raso azul, sin bata ni mascarilla y tenía muy buen aspecto». Ante estas declaraciones, Alejandra respondía muy tajante en Así es la vida. «No entiendo lo de los pijamas, ¿Dónde está el límite? Mi madre ha tenido una neumonía y como comprenderás no se va a fumar un cigarro después de estar ingresada y menos dentro de un hospital».

Y, ha sido esta misma mañana cuando Lequio ha añadido que «en lo que se equivoca es en lo de los pijamas, yo soy muy antiguo, lo reconozco y duermo con un camisón hasta los tobillos. Tengo la foto para demostrarlo, es una foto con mi hija». Además, ha añadido que esta prenda para dormir se la hacen «a medida». Después ha indicado más detalles diciendo que esos pijamas suelen estar realizados en «pijama o seda».

Alessandro Lequio en directo / Telecinco.

De esta manera, Alessandro Lequio ha dejado a un lado su habitual hermetismo para contar este aspecto privado de su vida en pleno directo en un ambiente de humor junto al resto de compañeros mientras se hablaba sobre el inesperado ingreso hospitalario de Terelu, afectada por una neumonía, de la que ya se recuperada desde la tranquilidad de su hogar.

Terelu Campos estuvo ingresada por neumonía

El pasado sábado, Terelu Campos fue ingresada de urgencia por una insuficiencia respiratoria en el mismo hospital en el que murió su madre, María Teresa Campos, a los 82 años de edad. De hecho, Terelu estuvo en la misma habitación en la que la veterana comunicadora pasó sus últimos días de vida, tal y como ella misma confesó en su blog de Lecturas. «Reconozco que cuando entré por las puertas me puse a llorar y el celador no entendía qué me pasaba y yo le expliqué que la última vez que estuve aquí fue viendo morir a mi madre, en la habitación 6903», indicó.

Terelu Campos recibe el alta / Gtres.

Y es que, su ingreso se ha convertido en uno de los temas de máxima actualidad de las mesas de debate de diferentes programas de televisión como ha ocurrido en el formato en el que colabora Alessandro Lequio.