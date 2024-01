Antonia Dell’Atte brota tras ser preguntada por Ana Obregón: «Está llegando la hora de la verdad»

Mediaset ha presentado, este viernes, ante los medios de comunicación, el programa adaptación del famosísimo formato original Strictly Come Dancing (Dancing with the Stars) que Telecinco estrenará el próximo sábado 13 de enero a las 22:00h: Bailando con las estrellas. Producido en colaboración con Bulldog TV, el formato contará con Jesús Vázquez y Valeria Mazza como maestros de ceremonias; y un jurado compuesto por tres eminencias de la danza y el espectáculo como Blanca Li, Julia Gómez Cora y Gorka Márquez, junto a tres personajes famosos de la crónica social y de otra índole de nuestro país como Cristóbal Soria, que ejercerá de ‘Tribuno del pueblo’, Boris Izaguirre y Antonia Dell’Ate.

Esta última, se ha mostrado muy feliz de volver a la pequeña pantalla en España y, especialmente, al grupo de comunicación propiedad de MFE-MediaForEurope, filial de Fininvest. «He rezado mucho para que Telecinco cambiara y se quitara el mal y las malas vibraciones. Dios me ha escuchado, creo que le está costando, pero ha habido una caída y ahora tiene que remontar con la verdad, con la alegría y la profesionalidad. Siempre desde el respeto», ha dicho. Cabe recordar, en este sentido, que Dell’Atte ha participado en A tu lado, Supermodelo o Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition, entre otros.

Antonia Dell’Atte en un evento en Madrid / Gtres

Al contrario, con lo que no parece sentirse muy a gusto, es con el hecho de que su nombre se relacione inevitablemente al de Ana Obregón y Alessandro Lequio. Si bien lo anterior forma parte de un evento promocional de la nueva apuesta de entretenimiento de Telecinco para el prime time, Dell’Atte ha llevado su encuentro con los medios de comunicación a su terreno con constantes referencias a una supuesta verdad que estaría saliendo a la luz y que podría tener mucho que ver con la bióloga. En los últimos días, es digno de mención aquí, Ana Obregón, precisamente, ha sido protagonista de numerosos titulares a razón de una posible irregularidad en la financiación de la Fundación Aless Lequio, que nació con el único objetivo de recaudar fondos para potenciar la investigación contra el cáncer, y que presiden Ana Obregón y Alessandro Lequio.

«Ha habido algún problema, vosotros lo sabéis y no podéis hablar. Yo sí, pero mi silencio todavía vale oro. La respuesta la tenéis vosotros. Yo no estoy nombrando a nadie. Lo sabéis todos. Estoy aquí porque soy una persona que dice la verdad. La verdad tarda pero siempre llega, y está viendo la luz. No hablo de nadie porque está llegando la hora de la verdad, falta poco, falta la verdad que vosotros conocéis», ha comenzado diciendo. «Pido a la justicia divina se haga justicia. Pobre condenados, la gente se cree que son libres, la gente se cree que (…) mira, no hay cosa peor en este mundo que creerse intocable. Me he apartado y mi silencio ha hablado y la verdad está saliendo porque la mentira va delante, la verdad la persigue, la mentira se viste de verdad, pero luego la verdad va desnuda y yo voy desnuda», ha añadido.

Sin querer ir más allá, Antonia Dell’Atte ha terminado su intervención haciendo alusión a su hijo en común con Alessandro Lequio, Clemente Lequio; aunque sin desvelar, eso sí, si el joven pretende conocer a Ana Sandra, la niña que convirtió a Ana Obregón en madre legal de una niña vía gestación subrogada, en Miami, por deseo expreso de su hijo fallecido, Aless Lequio. «Siempre he protegido a mi hijo. Yo sí. Lo adoro», ha sentenciado.

Los 13 concursantes de ‘Bailando con las estrellas’

El ex futbolista Miguel Torres, la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada, el estilista Josie, el actor Adrián Lastra, la cantante Mala Rodríguez, la diseñadora de joyas Elena Tablada, la abogada Sheila Casas, el ex futbolista y productor musical José Manuel Pinto, el concursante de Reacción en cadena, Bruno Vila, la cantante María Isabel, el influencer Jonan Wiergo, la Miss Universo España Athenea Pérez, y la actriz Carlota Boza forman el casting de Bailando con las estrellas.