Ana Obregón ha querido compartir con sus seguidores a través de un post de Instagram la que ha sido la primera palabra de su nieta Ana Sandra. Muy emocionada, la presentadora ha publicado un vídeo del momento exacto mientras la pequeña está viendo un álbum de fotos familiar en el que sale Aless Lequio, su padre. Recordar que Ana nació mediante gestación subrogada a través de la genética del empresario -fallecido el 13 de mayo de 2020 a consecuencia del cáncer- en el Memorial Regional Hospital de Miami -Estados Unidos-.

«Tu primera palabra ha sido papá. Hace unas semanas, mirando un álbum de fotos , has dicho ‘papá’ con tanta ternura, dulzura y amor que me he tenido que dar la vuelta para que no vieras mis lágrimas. Luego sonreíste, con complicidad», cuenta Ana Obregón.

Ana Obregón sosteniendo en brazos a su nieta Ana Sandra. (Foto: Gtres)

«Que no lo veamos no significa que no exista ,porque ‘lo esencial es invisible a los ojos'(El principito) Aquella noche supe que esa palabra tan bonita pronunciada tan bajito te había llegado al cielo, Aless, porque sentí calorcito en mi corazón», confiesa la actriz.

Ana Obregón en el bautizo de Ana Sandra. (Foto: Gtres)

Fue el 20 de marzo del pasado año, cuando Ana Sandra nació bajo el más absoluto hermetismo. «Esta niña no es mi hija, sino mi nieta. Es hija de Aless y cuando crezca le contaré que su padre fue un héroe, para que sepa quién es y lo orgullosa que tiene que estar de él», dijo Ana Obregón por aquel entonces en una entrevista.

«La decisión de comenzar con el proceso de gestación subrogada, que implica, como sabes, la participación de una donante de óvulo y de una gestante, la tomé el día que mi niño se fue al cielo. Ese mismo día. Lo que la gente no sabe es que esta fue la última voluntad de Aless: la de traer un hijo suyo al mundo. Y así nos lo comunicó de palabra a su padre y a mí una semana antes de fallecer. Esto se llama ‘testamento ológrafo’ y se produce cuando una persona, ante dos testigos, expresa sus últimos deseos, aunque, por las circunstancias que sean, el notario no pueda estar presente en ese momento. Pero este documento existe y es legal», explicó en ¡Hola!

El bautizo de Ana Sandra

Desde entonces, la presentadora ha ido compartiendo este primer año de vida de Ana Sandra en el universo 2.0. Además, el 17 de diciembre, Ana Obregón vivió un momento de lo más especial que siempre recordará con cariño porque fue cuando su nieta fue bautizada. El rito religioso tuvo lugar en la iglesia Nuestra Señora de la Moraleja, situada en la localidad de Alcobendas, el mismo lugar en el que Aless Lequio, su padre biológico, fue despedido el 30 de junio de 2020. A la importante cita acudió un grupo reducido de personas. No se perdieron esta importante reunión; los hermanos de la actriz; Celia, Amalia, Javier y Juan Antonio, así como Susana Uribarri y su hija Carlota.