Nuria Roca cierra su mes mágico cumpliendo un sueño

Nuria Roca ha vivido un mes idílico que ha culminado con el broche de oro. No olvidará este febrero de 2021 que ya ha expirado la valenciana. Lo comenzó como consecuencia del positivo por COVID de Pablo Motos que le permitió coger las riendas de ‘El Hormiguero’. Aunque le hubiera gustado que fuera por otro motivo, no podía ocultar la emoción de ser la cara visible del programa con el que colabora diariamente. Y lo ha cerrado de manera inmejorable, con un dulce debut en el teatro.

La presentadora se ha estrenado como actriz en las tablas. La cita ha tenido lugar este fin de semana en la cálida Fuerteventura. En el Palacio de Formación y Congresos de la isla ha llevado al público ‘La gran depresión’, una obra que protagoniza junto a la incombustible Antonia San Juan. Se trata de un texto de Félix Sabroso que tiempo atrás interpretaran Bibiana Fernández y Loles León.

Un vestido rojo de manga francesa con falda plisada y escote vertical fue el look que eligió para su gran noche. La primera función fue un completo éxito ya que terminó con una ovación cerrada y la entrega de un ramo de flores a Nuria Roca. Otro ramo recibió a su llegada al camerino y no pudo ocultar su felicidad en su cuenta de Instagram, donde ha publicado un sinfín de imágenes en los últimos días: «(Cara de emoción máximo y de lloro contenido al encontrarme en el camerino esta maravilla de sorpresa antes del estreno. Y aprovecho la foto para daros las gracias a todos los amigos por los mensajes cariñosos, los ánimos y la paciencia, y a todos vosotros, que también sois amigos, por todo el cariño recibido desde que supisteis que me embarcaba en esta gran aventura…Gracias», escribía.

La de Moncada tuvo un talismán para su gran noche, que no fue otro que su queridísimo Juan del Val. Su marido no dudó en desplazarse hasta las Canarias con ella para arroparla e incluso se pudo ver al matrimonio relajarse unas horas antes en las imponentes dunas de las playas insulares.

Esta actuación es solo el comienzo de algo que se prevé muy prometedor. Nuria Roca, Juan del Val, Antonia San Juan y todo el equipo técnico de ‘La Gran Depresión’ tienen previsto iniciar una gira para presentar su obra por gran parte de la geografía española. Algo que no va a ser sencillo dadas las restricciones que todavía continúan por diferentes puntos del país, pero lidiarán con ellas como se pueda. Si bien es cierto que Islas Canarias es un sector muy demandado por turistas ahora mismo dada la escasa incidencia de contagios de coronavirus existente y las agradables temperaturas siempre reinantes. Si hay un sector que España no ha querido dejar de lado ha sido la cultura y por eso durante los últimos meses se han seguido celebrando actos relacionados o se han mantenido abiertos teatros y salas de cine.

Minutos antes del estreno de su obra se pudo ver a una Nuria Roca muy nerviosa pero haciendo gala de su sentido del humor habitual. Con una bolsa de plástico en la cabeza a modo de gorro atendía a las explicaciones de otro miembro de su staff.

Y así se fue febrero para ella, entre flores, nervios, aplausos, amor y con el regusto de haber sido un mes excepcional en casi todos los aspectos. Bienvenido, marzo.