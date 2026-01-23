El nuevo tatuaje de Carlos Alcaraz que promete ser el más pedido durante este 2027

Carlos Alcaraz tiene una tradición muy original: cada vez que gana algún premio importante se tatúa algo que está relacionado con la ciudad donde ha triunfado. Lo hizo en 2024 con París, cuando se grabó en la piel la Torre Eiffel junto a la fecha en la que consiguió el trofeo: 09 06 24. Ahora ha hecho lo mismo con Nueva York y esta vez ha elegido el puente de Brooklyn y la Estatua de la Libertad. Lo mejor es que ha escogido un diseño que dará mucho de qué hablar y que tiene muchas posibilidades de convertirse en un modelo a seguir. No sería de extrañar que los fans de Alcaraz replicasen este dibujo, como hacen con otras de sus decisiones. Es todo un influencer.

El tenista acumula 8 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, una cifra que le ha convertido en un auténtico referente. Su trayectoria es un ejemplo a seguir para aquellos que sueñan con dedicarse al mundo del tenis y su carácter le ha ayudado a sumar apoyos. Es decir, a pesar de ser una estrella, no ha perdido la naturalidad con la que saltó a la fama y sigue siendo el mismo de siempre. Por ese motivo ha apostado por su amigo Joaquín Ganga para hacerse sus tatuajes. Ganga es un profesional de alto nivel y era conocido antes de atender a Alcaraz, pero es evidente que este proyecto le ha situado en una buena posición.

El nuevo tatuaje de Carlos Alcaraz. (Foto: Instagram)

Los tatuajes de Carlos Alcaraz completan un estilo que le está generando unos resultados muy positivos. Tal y como hemos indicado al principio de estas líneas, el deportista tiene una capacidad enorme para influenciar en la audiencia. Prueba de ello es que ha realizado campañas con grandes marcas, como Calvin Klein. Poco a poco, ha construido una imagen perfecta que ha despertado el interés de las mejores empresas, de ahí que sea importante saber quién es su tatuador de confianza.

¿Quién es el tatuador de Carlos Alcaraz?

Joaquín Ganga, el tatuador de Carlos Alcaraz, tiene una gran responsabilidad al hacerse cargo de los tatuajes del tenista. No obstante, para él no es algo nuevo porque trabaja con rostros conocidos a nivel internacional. De hecho, en su cartera de clientes hay nombres como LeBron James, Drake, Vinícius, Anuel AA o Travis Scott.

Carlos Alcaraz con su tatuador. (Foto: Instagram)

Una de las grandes habilidades de Ganga es hacer tatuajes en negro y gris, pues consigue dar un aire realista a todos sus diseños que no deja indiferente a nadie. Alcaraz ha escogido elementos muy concretos, pero Joaquín es capaz de convertir cualquier cosa en una obra de arte. Carlos lo sabe porque se conocen desde hace tiempo y entre ellos hay una bonita amistad. Es más, el tatuador también ha nacido en Murcia, así que tienen muchas cosas en común.

En la página web de su empresa queda claro cuáles son los retos que se ha propuesto. «Ganga Tattoo Studio tiene objetivos claros: Materializar la inspiración de nuestros artistas y clientes, ofrecer la mejor experiencia al cliente y establecer la calidad y mejora como valores principales». La hoja de ruta esta muy bien definida y, como podemos ver, ya cuenta con más de un adepto.