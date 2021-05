Norma Duval ha vuelto a enfrentarse a un doloroso adiós. Su madre, Purificación Aguilera falleció el domingo 23 de mayo a los 87 años de edad, después de una década aquejada de Alzheimer. La artista ha cuidado de su progenitora en su domicilio hasta el último día, donde la familia ha velado su cuerpo, y ha sido este martes cuando, a las 10 de la mañana, ha tenido lugar el entierro en el madrileño cementerio de San Isidro.

Hasta allí se ha trasladado Norma acompañada de su pareja, el empresario Matthias Kühn, y sus tres hijos, Marco, Yelko y Christian -nacidos de su matrimonio con el exdeportista Marc Ostarcevic-. Todos se han mostrado muy abatidos antes de despedir a Purificación, de quien han estado muy pendientes desde que se le diagnosticó su enfermedad.

De hecho la propia exvedette explicaba a este digital hace un año cómo, junto con su hermano Albino, habían estado confinados con su madre meses antes de que se decretara el estado de alarma «porque ya lo veía venir». «Mi madre está bien, y como está tan bien atendida aquí en casita con nosotros, pues la verdad que nosotros no salimos aquí nadie para no tener ningún problema de que podamos contagiarla», aseguraba entonces.

«Así disfruto de mi madre todos los días. Hoy la he peinado, le he cogido sus rulos, la he puesto guapa. Flori también le hace las manos, le hace los pies…Está guapísima, muy bien. Lo que pasa es que ya tiene mucha edad y con el Alzheimer…Mi hermano está también aquí», confesaba con ternura. «El mayor lujo que tengo yo es poder tener a mi madre. Y que tengo un personal de montones de años que trabaja en mi casa y me la cuidan como una reina. Si yo estoy en esta casa, queriéndome ir, es por mi madre. A mí me viene enorme la casa, pero yo mientras esté mi madre, voy a estar aquí», declaraba en aquel momento.

En los últimos tiempos el estado de salud de Purificación Aguilera se había agravado como así había reconocido en más de una ocasión su hija. La propia Norma Duval reconocía a ‘¡Hola!’ recientemente que creía que su madre había pasado el COVID en enero de 2020, cuando tuvo que ser ingresado a consecuencia de un virus que los médicos no supieron especificar cuál era. Se recuperó y no se contagió cuando la propia exvedette se contagió el pasado mes de septiembre, llegando a estar hospitalizada durante ocho días debido a una neumonía bilateral.

El fallecimiento de su madre llega en un momento profesional dulce para ella. Norma reaparecía hace unos meses en la primera edición de ‘Mask Singer’ bajo la máscara de Unicornio, toda una sorpresa para el equipo del programa y para sus seguidores, que volvieron a deleitarse con su buen hacer en el escenario. El pasado 21 de abril se anunció su fichaje por la segunda edición de ‘El Desafío’ en sustitución de Bárbara Rey. La de Totana había sido ingresada en un hospital malagueño tras contagiarse de COVID, y debido a este imprevisto, no se pudo contar con ella para las grabaciones del programa.