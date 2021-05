Muere Purificación Aguilera, madre de Norma Duval

Duro mazazo para Norma Duval. Según ha confirmado la revista «Semana», la madre de la artista ha fallecido este domingo, 23 de mayo. Purificación Aguilera, de 87 años, estaba enferma desde más de una década de Alzheimer, una dolencia que fue debilitando poco a poco su estado. En estos momentos, sus familiares y allegados se encuentran velando sus restos mortales en la casa de la artista en la urbanización madrileña de La Moraleja, mientras que el último adiós está previsto para mañana martes 25.

Una dura pérdida para la vedette, que estaba muy unida a su madre y siempre ha permanecido muy pendiente de su estado. Algo que demostró el pasado año cuando, a raíz de la pandemia, decidió permanecer a su lado para todo lo que ella necesitara.

Tanto Norma Duval como su hermano atendieron a su madre durante el último año, especialmente difícil debido a la crisis sanitaria. En conversación con este digital, la propia Norma Duval confirmó que, dadas las circunstancias, había decidido no salir de casa desde el mes de enero, “porque ya lo veía venir”, a pesar de que no fue hasta mediados del mes de marzo cuando se declaró la alarma por parte de las autoridades sanitarias.

“Mi madre está bien, está estupenda y, como está tan bien atendida aquí en casita con nosotros, pues la verdad que nosotros no salimos aquí nadie para no tener ningún problema de que podamos contagiarla”, aseguró entonces la vedette. Sin embargo, Norma Duval manifestó su preocupación ante la situación: “yo tengo la suerte de tener esta casa tan enorme que, por lo menos, aquí no estás ahogado. Pero la gente que está en un piso pequeño, madre mía. Yo no sé qué va a pasar, yo estoy súper preocupada. ¡Cómo no voy a estar preocupada! A ver, un tema general. Entonces, esto, inevitablemente, va a destrozar la economía. La economía destroza muchas vidas. Tengo un primo que lo ha pasado”, dijo.

La vedette ha pasado los últimos meses muy pendiente de su madre: “yo así disfruto de mi madre todos los días. Hoy la he peinado, le he cogido sus rulos, la he puesto guapa. Flori también le hace las manos, le hace los pies… Está muy bien, está guapísima. Lo que pasa es que ya tiene mucha edad y con el Alzheimer… Mi hermano está también aquí. Es decir, mi madre se encuentra grave. Mi hermano está conmigo… El mayor lujo que tengo yo es poder tener a mi madre. Y que tengo un personal de montones de años que trabaja en mi casa y me la cuidan como una reina. Si yo estoy en esta casa, queriéndome ir, por mi madre. A mí me viene enorme la casa, enorme. Pero yo, mientras esté mi madre, voy a estar aquí”, declaró Norma Duval en conversación con Look.

Hace apenas unos días, coincidiendo con el Día Mundial de la Enfermería y poco después del final del estado de alarma, la artista aprovechaba para enviar un contundente mensaje en contra de los comportamientos poco responsables. La vedette aseguraba que le daba mucha tristeza lo que estaba ocurriendo. Norma Duval retomaba hace poco su actividad profesional y se incorporaba al programa “El Desafío” como sustituta de Bárbara Rey.

La muerte de Purificación García es un gran golpe la artista, que ya hace algunos años tuvo que afrontar el fallecimiento de su hermana, Carla Duval, tras una intensa lucha contra el cáncer. A raíz de su muerte, Norma se convirtió en tutora de sus sobrinas, a las que ha quiere como si fueran sus hijas.