La Navidad más cercana de los Thyssen: reconciliaciones y nuevos lazos familiares

La Navidad de este año para la familia Thyssen llega cargada de cercanía, reconciliaciones y nuevos enfoques. Mientras muchos se preparan para celebrar las festividades con la tradicional opulencia de otros años, la nueva dinámica familiar de los Thyssen parece ser más íntima y enfocada en fortalecer unos lazos que hasta ahora parecían rotos. Al menos públicamente. Borja Thyssen y Blanca Cuesta, una de las parejas más mediáticas del panorama social español, han compartido en recientes entrevistas detalles sobre cómo vivirán estas fechas tan especiales, y lo cierto es que el cambio con respecto a otros años es notorio. Especialmente en lo que respecta a su relación con la baronesa Thyssen, Carmen Cervera.

A diferencia de otros años, cuando los Thyssen celebraban las fiestas de manera separada o con frías distancias, este 2024 se respira un aire más cálido entre los miembros de la familia. Según las últimas informaciones, Borja y Blanca han planeado pasar la Navidad con la baronesa Thyssen, con la que tras varios desencuentros públicos, habrían logrado reconectar. Prueba de ello es su última aparición juntos y las recientes declaraciones de Tita Cervera al respecto de este asunto. «Sí, lo celebraremos juntos. Aún no sabemos dónde, seguramente será en Gstaad o puede ser que en Andorra. Es pronto. Estamos muy bien», ha dicho.

Borja Thyssen y Blanca Cuesta en Madrid. (Foto: Gtres)

Hace varios días, la baronesa Thyssen, su hijo Borja y su nuera Blanca Cuesta, protagonizaron un emotivo reencuentro en el Teatro Real de Madrid, donde se celebró la entrega de los premios BMW de Pintura, un evento presidido por la Reina Sofía. Además, hace aproximadamente un mes, madre e hijo sorprendieron igualmente posando juntos en la inauguración de una exposición en el Museo Thyssen de Madrid, a la que también asistió Blanca. Dos encuentros, sea como fuere, que apuntan a que las aguas parecen haber vuelto a su cauce y las relaciones entre los tres son mucho más fluidas, lo que es motivo de celebración para todos​.

En 2023, cabe recordar, las tensiones entre madre e hijo fueron evidentes, especialmente después de la polémica entrevista de la baronesa en Viajando con Chester, donde hizo comentarios relacionados con temas económicos que enfadaron profundamente a Borja. Un hito que volvió a ocurrir el pasado mes de abril, cuando la baronesa Thyssen concedió una entrevista al programa Espejo Público, en Antena 3, en la que dejó entrever que podría ser una de las mellizas a las que dio la bienvenida al mundo en julio de 2006 mediante gestación subrogada, María del Carmen, quien la sucediera finalmente en todo lo que tiene que ver con su cargo en el Museo Thyssen en lugar de su hijo. «Puede ser. Ella estudia y estudia. Es una estudiante brillante. He hecho cantidad de testamentos. Cuando cambia la vida, vas cambiándolos», fueron sus palabras.

Carmen Cervera en Madrid. (Foto: Gtres)

La mudanza fantasma de Borja Thyssen y Blanca Cuesta a Dubái

Uno de los rumores más persistentes en los últimos meses ha sido la posible mudanza de Borja y Blanca a Dubái. La pareja había hablado en varias ocasiones sobre sus planes de cambio de residencia, y aunque las especulaciones aumentaron, parece que la mudanza no será tan inmediata como algunos esperaban; o directamente no será. En la actualidad, Borja y Blanca residen en la lujosa urbanización de La Finca en Pozuelo de Alarcón, junto a sus cinco hijos en común: Sacha, Eric, Enzo, Kala y la pequeña India. Así, aunque es cierto que el tema de la mudanza ha sido tratado como un tema más bien «fantasma», con pocos detalles confirmados públicamente, LOOK ha podido confirmar recientemente que, al menos por ahora, la familia sigue manteniendo fuertes lazos con España.