Hace tiempo que el talante, la veteranía y la personalidad de la Reina Isabel II la convirtieron en la ‘royal’ más atractiva para los medios de comunicación, para los cuales su vida siempre ha sido un tema de interés. Y es que, a pesar de que la mayoría de los titulares acaparados por la soberana en los últimos años, se han debido a diferentes polémicas familiares y personales relacionadas con sus hijos, con sus nietos y con su propio estado de salud, lo cierto es que sus atuendos, sus expresiones, sus movimientos e incluso el sinfín de curiosidades que esconde bajo su condición de monarca, nunca han logrado pasar inadvertidos.

A lo largo de su reinado, su estilo ha cambiado, y mucho, pero si hay algo que ha logrado mantener en el tiempo, eso ha sido su bolso, considerado como su gran seña de identidad y como un complemento estrella al que es incapaz de renunciar, pues allá por donde va siempre le acompaña su cartera. Es precisamente por esto por lo que muchos llevan tiempo preguntándose qué es lo que guarda la reina en el interior de su bolso que lo hace tan imprescindible para ella. Un misterio que ha sido resuelto en diferentes ocasiones y hasta en un libro.

Tal y como recogió el periodista británico Phil Dampier en su manual What´s In The Queen´s Handbag: And Other Royal Secrets, la madre del Príncipe Carlos no utiliza su bolso para guardar cosméticos, gafas, o incluso pañuelos, como lo hace la gran mayoría de la sociedad, sino que ella lo emplea para transportar recortes de los crucigramas de los periódicos por si dispone de tiempo libre, una navaja cortaplumas, una cámara pequeña, o incluso galletas para sus perros.

Por si esto fuera poco, a la soberana también le acompañan unos prismáticos para no perderse ni un solo detalle de los eventos a los que acude, entre ellos, las míticas carreras de caballos, figuras de animales para jugar con sus nietos, y varios amuletos que le han regalado personas especiales para ella.

Además, tal y como recoge Vanidades, la monarca siempre lleva consigo unas pastillas de menta o algún chocolate, un billete de 5 o 10 libras que, según la biógrafa, Sally Bedell Smith, utiliza como donativo en los eventos religiosos a los que acude, y un gancho en forma de S para así evitar tener que dejar su cartera en el suelo.

Sin embargo, el almacenaje no parece ser el único motivo por el que la Reina siempre sale con su bolso, ya que, según Dampier, esta también lo utiliza para comunicar sus deseos y voluntades a sus acompañantes habituales. De este modo, si Isabel deja el bolso sobre la mesa, significaría que no quiere tardar mucho en irse, mientras que si lo sitúa a uno de sus lados, quiere decir que prefiere irse en ese preciso momento. Si, por el contrario, decide pasarlo de una mano a otra, pretende dar a entender que está preparada para terminar una conversación, y, si lo deja apoyado en el suelo, está pidiendo a sus guardaespaldas que intervengan para así poder librarse de una charla poco interesante.