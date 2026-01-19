Naty Abascal, la eterna musa de Valentino que hoy llora su pérdida

Valentino Garavani, el gran genio italiano de la costura, ha fallecido a los 93 años de edad en su residencia de Roma. Así, deja un brillante legado a sus espaldas, que queda perfectamente reflejado en sus diseños. Además, a lo largo del tiempo el diseñador ha tenido la suerte de poder relacionarse con algunas de las figuras más relevantes del ámbito internacional, llegando a vestir incluso a la mismísima Jackie Kennedy.

Mientras que, en nuestro país, una de sus grandes musas y amigas ha sido siempre Naty Abascal. La unión entre el diseñador y la modelo sevillana nacía en 1965, cuando ambos coincidieron durante una cena celebrada por la revista Status. A partir de entonces, ambos se volvían inseparables con una amistad que ha perdurado a lo largo del tiempo.

Naty Abascal y Valentino. (Foto: Gtres)

La gran amistad de Naty Abascal y Valentino

De hecho, terminaba convirtiéndose en su gran musa, ya que además de ser una de sus grandes amigas, Naty también le sirvió como inspiración al modista durante muchos años. Y es que a finales de los años sesenta, esta relación de amistad se materializaría en vestidos realmente inolvidables. Además, la modelo ha seguido luciendo todas sus creaciones en los eventos más destacados.

Valentino Garavani y Naty Abascal en una fiesta en Ibiza. (Foto: Gtres)

Por otro lado, Abascal nunca tuvo problema a la hora de acompañar a su querido amigo a todas las galas en las que fue homenajeado, tal y como ocurrió en 2004 en los Premios Aguja de Oro. Así, durante estos actos públicos hemos podido verles compartiendo confidencias y en actitud muy cómplice, lo que nos deja muy claro lo unidos que están.

Y no solo eso, sino que ambos han participado en eventos alrededor de todo el mundo; mientras que en verano, la modelo siempre ha sido una de invitadas más exclusivas dentro del superyate TM Blue del italiano. El mismo con el que ha recorrido las islas paradisíacas infinidad de veces, -convertido en un verdadero refugio para Naty-, y donde ha podido disfrutar de alguno de los atardeceres más bonitos de la época y de momentos realmente inolvidables junto a su amigo.

Valentino Garavani en Ibiza. (Foto: Gtres)

La eterna musa del diseñador italiano

Era tal su unión, que incluso llegaron a lucir atuendos a juego en ciertos eventos. Un claro ejemplo fue en el año 2006, cuando ambos coincidieron en un acto celebrado en Nueva York. Allí, Naty no dudo en lucir un diseño bicolor del italiano. Y, del mismo modo, su paso por las semanas de la moda de París o Milán año tras año terminaba convirtiéndose en una verdadera tradición. De hecho, los dos han sido siempre unos habituales de este tipo de desfiles.

Mientras que, en invierno, la acogedora casa del italiano en el exclusivo pueblo suizo de Gstaad se convirtió en el punto de encuentro ideal para despedir el año, o celebrar la Navidad en algunos de los mejores restaurantes del lugar.