Muere el hijo de Terele Pávez, Carolo Ruiz, a los 49 años

Día triste para el mundo de la actuación. Ha sido durante esta misma mañana cuando se ha conocido la muerte de Carolo Ruiz, hijo de la intérprete Terele Pávez. Aunque aún no se saben los motivos, habría fallecido a los 49 años, según ha informado la página oficial de los Premios Pávez en sus redes sociales.

Sobre las once horas de la mañana, el Instagram oficial de estos galardones publicaba una imagen de Carolo en la que desvelaba lo sucedido: “COMUNICADO OFICIAL: Hoy es un día muy triste para toda la familia de los Premios Pávez”, comenzaron escribiendo. “Lamentamos comunicar el fallecimiento de Carolo Ruiz, hijo de nuestra querida madrina Terele Pávez. Desde los Premios Pávez queremos destacar la gran disposición y compromiso que siempre tuvo con nuestra organización y con nuestra ciudad, Talavera de la Reina. Echaremos de menos su calor, su generosidad, amabilidad, cariño y toda la energía que desprendía hacia este humilde festival. ¡Buen viaje compañero”, apuntaron, dejando entrever que Ruiz siempre había estado muy volcado con la realización de este festival y con el crecimiento de Talavera de la Reina.

https://www.instagram.com/p/CcAR3ymqHhn/

Muchas han sido las ocasiones en las que Carolo ha ensalzado tanto la labor de su madre como la de la profesión que marcó las vidas de ambos. Y no es para menos, ya que Terele fue una de las figuras del cine más destacadas del panorama nacional, ganando incluso el premio Goya a Mejor actriz de reparto por su papel en película de Las brujas de Zugarramurdi. Por si fuera poco, también participó hasta en 8 películas de su paisano y director, Álex de la Iglesia.

Un éxito generacional

La gran pasión que sentía Terele por el mundo cinematográfico hizo que su hijo terminara contagiándose de ella, convirtiéndose en otro gran intérprete que seguía muy de cerca los pasos de su progenitora. Y es que, la bilbaína rodó su primera película con tan solo doce años. Esta no fue otra que Novio a la vista, abriéndole paso para más tarde protagonizar La cuarta ventana junto a sus hermanas mayores, Emma y Elisa. Su éxito fue in crescendo, hasta el punto de formar parte de varias grabaciones para posteriormente retirarse temporalmente de los focos. No fue hasta 1995 cuando De la Iglesia recuperó a su gran amiga Terele en El día de la bestia, convirtiéndola en un gran reclamo para otros compañeros como Gerardo Vega.

En el teatro también destacó especialmente con comedias como La duquesa al hoyo o ¡¡¡Mamááááá!!!. Pero lo cierto es que no fue hasta 2013 cuando su esfuerzo fue premiado con el galardón más destacado dentro del cine del panorama nacional y con el premio Feroz también a mejor actriz de reparto. Una serie de hechos históricos por los que Talavera de la Reina creó sus propios Premios Pávez en su honor, siendo más tarde nombrada como Hija Adoptiva de Castilla-La Mancha. Pero toda gloria llega a su fin, y el 11 de agosto de 2017, Terele fallecía a causa de un derrame cerebral, siendo incinerada y sin probablemente llegar a imaginar que cinco años más tarde también lo haría su hijo.