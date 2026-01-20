El movimiento de Cristina Iglesias en la red tras las acusaciones por presunta agresión sexual a su padre

Julio Iglesias es uno de los artistas con mayor proyección internacional de nuestro país. Sin embargo, en los últimos días, su nombre ha dado la vuelta al mundo por algo que no está vinculado a su carrera sobre los escenarios. Y es que ha sido acusado de presuntas agresiones sexuales por parte de dos ex empleadas del hogar. En medio del revuelo, el intérprete ha emitido un comunicado en el que niega haber «acusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer», al mismo tiempo que algunos miembros de su familia han decidido blindarse ante las últimas informaciones.

Sin embargo, sorprendiendo a propios y extraños, Cristina, una de las hijas gemelas del cantante, nacida fruto de su relación con Miranda Rijnsburger, ha roto su silencio de una manera muy llamativa. Y es que ha utilizado las redes sociales para demostrar que, a pesar del huracán mediático que se ha instalado a su alrededor, la vida sigue igual, tal y como dice una de las canciones más conocidas de su progenitor.

Historia de Cristina Iglesias. (Foto: RRSS)

A través de su perfil oficial de Instagram, la joven ha publicado un vídeo en el que aparece un perro correteando feliz en el salón de la que podría ser su vivienda habitual. Un gesto sencillo y cotidiano que no ha pasado desapercibido y que deja entrever que no existe una preocupación evidente por las acusaciones que han salpicado a Julio Iglesias. De este modo, Cristina parece transmitir un mensaje de calma y normalidad, dando a entender que confía plenamente en la inocencia de su padre, ya que, de sentir lo contrario, probablemente habría optado por mantener su habitual discreción y permanecer alejada del universo 2.0.

A pesar de ser hija de uno de los cantantes más reconocidos a nivel mundial, Cristina suele mantenerse en un discreto segundo plano en cuanto a la vida pública se refiere. De hecho, no es muy asidua a publicar mucho contenido en la red. Aun así, en su feed tiene un carrusel de imágenes que publicó en 2021 para felicitar a Julio por el Día del Padre. «Feliz Día del Padre. Te quiero, papi», escribía por aquel entonces. Unas palabras que se pueden interpretar como una muestra más de que su relación es cercana y excelente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cristina (@cristinaiglesiasr)

Cabe destacar que precisamente en esta publicación, Cristina ha decidido desactivar los comentarios en los últimos días. ¿El motivo? Se desconoce, pero varios medios señalan que sería un gesto más de protección a su familia para evitar ataques hacia su padre mientras este prepara su estrategia jurídica contra la denuncia que se ha presentado contra él en la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Por ahora, OKDIARIO ha señalado que los abogados del cantante argumentarán que el anonimato otorgado a las denunciantes carece de justificación legal y que vulnera el derecho de defensa del artista.