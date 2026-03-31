El motivo por el que Eugenia Martínez de Irujo no quiere líos con Cayetano: "Ahora estamos muy bien"

Aunque el aniversario del centenario nacimiento de la duquesa de Alba tiene a toda su familia con una agenda muy ajetreada, Eugenia Martínez de Irujo, su hija, ha sacado tiempo para disfrutar del primer concierto que ha realizado Rosalía en Madrid. A su salida, la mencionada se ha mostrado muy emocionada con el show, dejando más que claro que es una auténtica fan de la catalana. «Más que emotivo, es diferente a todo», expresaba.

Pero esto no ha sido todo. Y es que, aprovechando su intervención con los reporteros, los cuales no dudaron en seguir sus pasos hasta el momento en el que se subió al taxi, también se pronunció sobre la apertura al público del palacio de Liria, un tema que ha generado cierta división de opiniones en el ámbito familiar. Eugenia respondió con naturalidad al asunto y, lejos de mostrarse esquiva, dejó claro que su postura era muy contraria a la de su hermano Cayetano, quien en todo momento ha señalado que no está de acuerdo con la propuesta y que muy seguramente a su madre le habría molestado.

Eugenia Martínez de Irujo en Madrid. (Foto: Gtres)

En una perspectiva completamente distinta, Eugenia considera que el acceso al público podría ser una forma positiva de dar a conocer el patrimonio histórico y cultural de la familia. «A mí me parece una idea maravillosa para que lo pueda disfrutar todo el mundo. […] Mi madre no se hubiera enfadado», explicaba. Sin embargo, teniendo en cuenta el tiempo que ha estado sin hablarse con su hermano, la duquesa de Montoro ha destacado que, aunque no mantenga la misma postura que Cayetano en esta cuestión, no quiere que eso suponga un problema entre ellos. «Pero no me metáis ahora en otro lado lío con mi hermano, oye. Que estamos muy bien. Adiós», sentenciaba.

Con estas declaraciones, Eugenia Martínez de Irujo también ha dejado claro que su relación con su hermano continúa avanzando por el mejor de los caminos. Fue en enero de 2025 cuando ambos hermanos sorprendieron a propios y extraños anunciando algo que para muchos parecía imposible: su reconciliación. Lo hicieron publicando una fotografía en Instagram en la que aparecían juntos, sonrientes y cómplices disfrutando de la fiesta de fin de año. Una imagen que simbolizaba el fin de una etapa marcada por las rencillas y las diferencias.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cayetano Martinez de Irujo (@cayetanomartinezdeirujo)

Su relación comenzó a deteriorarse unos años después de la muerte de su madre, Cayetana de Alba, y gran parte del motivo principal de dicho distanciamiento fue debido a desacuerdos relacionados con la gestión de la herencia familiar. A ello se sumó, según Paloma Barrientos, un préstamo de tres millones de euros que el duque de Arjona habría solicitado a una sociedad compartida con sus hermanos. Un episodio que agravó las tensiones entre ambos y prolongó su enfado durante años. Sin embargo, todo parece haber quedado en el olvido y, a día de hoy, sus últimas declaraciones dejan entrever que están más unidos que nunca.