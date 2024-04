Misterio resuelto: LOOK desvela dónde vivirán Almeida y Urquijo tras su boda

El próximo sábado 6 de abril, la vida de José Luis Martínez-Almeida cambiará radicalmente. Ese día, el alcalde de Madrid se casará con su prometida, Teresa Urquijo Moreno. Tras el «sí, quiero» y la luna de miel en Maldivas y Bután, el flamante matrimonio se instalará en el piso que hasta ahora era el apartamento de soltero del político del Partido Popular, tal y como desvelan fuentes solventes a LOOK. Se trata de una vivienda ubicada cerca del Paseo de la Castellana, en el madrileño barrio de Tetuán. El inmueble, que se convertirá en la residencia oficial del regidor del consistorio de la capital y su esposa, la primera dama de la ciudad, tiene dos dormitorios, una gran cocina y un amplio salón-comedor.

Un selfi del alcalde durante el confinamiento.

Es probable que el primer edil del consistorio y su prometida decoren esta residencia con alguno de los regalos que conforman su lista de bodas, valorada en más de 85.000 euros. Según avanzó Vanitatis, la conforman artículos tan dispares como una vajilla de 56 piezas de la Cartuja de Sevilla valorada en 1.115 euros, una smart TV de 65 pulgadas valorada en 2.500 euros, un altavoz inteligente Bose Home con control por voz de 419 euros, un giradiscos inalámbrico de Audio Technica de 499 euros y un centro de planchado por 319 euros.

A su vez, también encontramos siete mesas de centro, cinco butacas, cinco librerías, cuatro mesas de comedor y dos sofás. Los novios también han pedido artículos para el jardín, por lo que es probable que su intención, más adelante, sea encontrar una casa diferente, según indican las mismas fuentes consultadas por LOOK. Entre las piezas que han incluido para el futuro espacio exterior de su residencia se encuentran una barbacoa de gas de gran tamaño con cuatro quemadores de Broil King, valorada en 749 euros, y una mesa de comedor de jardín por 795 euros con sillones a juego de madera de teca.

Una hipoteca, una Yamaha y un Mercedes

Según el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid, el alcalde compró en 2008, cuando era director general de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, un piso cuyo valor está cifrado en 165.693,00 euros. Actualmente, tiene una hipoteca de 139.332,00 euros. A su vez, recibió por herencia un inmueble valorado en 252.111,00 y un garaje, por 14.190,22. Tiene una moto Yamaha Nmax y un automóvil Mercedes Benz Clase A, así como varias cuentas corrientes y de ahorro. Su sueldo es de 113.156,41 euros brutos anuales.

Antes de conocer a la nieta de la princesa Teresa de Borbón-Dos Sicilias en 2022, el regidor del consistorio capitalino tuvo varias parejas, pero ninguna cuajó. Sin embargo, nunca perdió la esperanza, tal y como se deriva de las palabras que compartió para confirmar la noticia de su enlace, avanzado en exclusiva por LOOK. «Una vez me preguntaron por cuestiones sentimentales. Respondí que ni precipitarse ni resignarse, es obvio que no me he precipitado pero estaba casi resignado. Hasta que apareció ella. Y Teresa me ha dicho sí», manifestó en su perfil de Instagram.

Los Molinillos y El Canto de la Cruz

En el caso de que el piso de Almeida se les quede pequeño, el futuro matrimonio tiene la posibilidad de disfrutar de dos increíbles fincas propiedad de las respectivas abuelas de Teresa Urquijo. La paterna, Piru Urquijo, posee Los Molinillos, en Navalagamella (Madrid), a unos 25 kilómetros de la capital. Se trata de unos terrenos adquiridos por Luis Cayetano de Urquijo, marqués de Amurrio y bisabuelo de Teresa en 1939. La casa estaba derruida, ya que en aquellos predios se libró la gran batalla de Brunete que describió Ernst Hemingway en “Por quién doblan las campanas”. Para su rehabilitación, el aristócrata contrató a un arquitecto californiano llamado Arthur E. Middlehurst que levantó un Beverly Hills en plena llanura castellana.

Piru Urquijo, en Los Molinillos. / @valeriacotoner

De los jardines se encargó Cecilio Rodríguez, uno de los mejores paisajistas de España. La casa, decorada por el célebre interiorista Duarte Pinto Coelho, cuenta con antigüedades que Piru, una gran amante de la belleza, ha ido coleccionando a lo largo de sus viajes por todo el mundo o, sin ir más lejos, de la Real Fábrica de Cristales de La Granja. José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo celebraron allí el pasado sábado 27 de enero la pedida de mano. Debido a la buena relación de la Familia Real con Piru y sus hijos, la Guardia Real entrena allí en ocasiones.

Teresa de Borbón-Dos Sicilias, abuela de Teresa Urquijo. / GTRES

A su vez, el alcalde y su esposa también pueden pasar un día de campo en El Canto de la Cruz, la finca donde celebrarán un almuerzo servido por Lhardy, tras la ceremonia religiosa. Ubicada en Colmenar Viejo, tiene 25 hectáreas y es donde la princesa Teresa de Borbón-Dos Sicilias cría sus caballos de purasangre árabe y, donde cada año, organiza el concurso hípico Flor de lis Horse Trial, que suele presidir la infanta Elena. La finca fue edificada en 1991 y a su inauguración acudieron los entonces Reyes de España, Don Juan Carlos y Doña Sofía. La Familia Real siempre presente en los momentos más importantes de los Moreno de Borbón.