Mila Ximénez: Arropada por sus hermanas, que no se separan de ella

Mila Ximénez sigue arropada por sus seres más queridos en su época más complicada. Un día más, sus familiares más cercanos, entre los que se encuentran su hija y sus hermanos, se han dejado ver por los alrededores de su vivienda, ubicada en el centro de la capital. Este martes, han sido sus hermanas mayores, Encarnación y Concepción, quienes se han dejado ver dando un pequeño paseo.

Tras el alta de la periodista, que se produjo el pasado 11 de junio, sus hermanas y Alba, la hija de la periodista, llegaron a Madrid para estar a su lado y, desde entonces, apenas salen de la casa familiar. Si bien sus hermanos sí que se han dejado ver más, su única hija no habría salido desde el pasado jueves, cuando las cámaras de Gtres la pudieron ver tras hacer una pequeña compra. Tampoco falta junto a Mila su hermano Manolo, el más conocido por el público, pues es su mano derecha. Se dio a conocer cuando la sevillana pasó a formar parte del reality ‘Gran Hermano VIP’, en el que hacía las veces de su defensor. Aunque tiene una gran cantidad de aliados en estos tiempos tan difíciles, son sus hermanos quienes mejor la comprenden pues dos de ellos tuvieron cáncer en el pasado. «Gracias a Dios mis hermanos están los dos limpios y vamos a brindar por la salud y el amor que nos tenemos», contaba Mila en una entrevista en el año 2016, en la que se mostraba «feliz» porque sus dos hermanos «han superado un cáncer».

Hace apenas unos días se cumplió un año desde que desvelara que le habían diagnosticado un cáncer del pulmón. «Estoy jodida, asustada y con ganas de contar lo que me pasa. Se está especulando mucho. El día de ‘La última cena’ tenía muchos dolores en la espalda. Me puse una inyección, al día siguiente me hice una resonancia. Pensé que era un pinzamiento, pero el resultado dice que tengo cáncer de pulmón. Me lo van a tratar, está diagnosticado, localizado. Vamos a hacer quimioterapia y radioterapia», contaba entre lágrimas.

Más allá de su familia, la colaboradora de ‘Sálvame’ ha recibido una oleada de cariño, tanto de anónimos en las redes sociales como amigos que han mandado mensajes públicos. Entre ellos se encuentran Ágatha Ruiz de la Prada, quien el pasado sábado le dedicaba, muy emocionada, un premio que recibía en Málaga: «Este premio va para mi amiga Mila, que está pasando un momento horrible pero que todos, por supuesto, la vamos a ayudar a que lo pase un poquito mejor». Más recientemente era el también presentador Christian Gálvez el que le dedicaba unas palabras cargadas de cariño a través de su programa en la radio: «Es muy difícil no llevarla en el corazón y en el pensamiento. Contar con palabras la tristeza de su familia y de quienes nos consideramos sus amigos. Es cuestión de gratitud por los buenos ratos y por los grandes momentos».