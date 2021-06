Ágatha Ruiz de la Prada muestra su preocupación por Mila Ximénez

La preocupación por el estado de salud de Mila Ximénez va aumentando con el paso de los días. La colaboradora se encuentra en su domicilio de Madrid, donde continúa luchando contra el cáncer que padece. Durante las últimas horas, la periodista ha recibido la visita de amigos y familiares. De hecho, su hija, Alba Santana cogió un vuelo desde Ámsterdam -ciudad donde reside- para estar al lado de su madre en estos complicados momentos por los que atraviesa. Por su parte, sus hermanos, Manuel y Concepción Ximénez, también se han desplazado hasta la vivienda de la colaboradora de ‘Sálvame’ para arroparla. Este viernes, su amiga, Ágatha Ruiz de la Prada, que acudió a la Pasarela Larios para recibir un galardón por su labor en la industria de la moda, quiso dedicárselo con unas emotivas palabras.

“Se lo voy a dedicar a mi amiga, Mila Ximénez”, comenzó diciendo con la voz entrecortada y visiblemente afectada. “Está pasando un momento horrible, pero entre todos vamos a hacer que lo pase un poco mejor”, expresó muy emocionada. Después, atendió a los medios de comunicación allí presentes y manifestó que no lo está pasando nada bien, ya que la periodista está atravesando uno de los momentos más duros de la enfermedad que padece desde hace un año. “Estoy muy preocupada, la verdad”, dijo con semblante serio. “Hace mucho que no la veo, pero estoy muy pendiente. «Estos últimos días no he hablado con ella, pero estoy muy atenta”, reveló sin querer dar más detalles sobre cómo se encuentra Mila en estos duros momentos.

Fue el 16 de junio de 2020 cuando la exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’, anunció a través de una llamada telefónica en pleno directo en ‘Sálvame’ que padecía cáncer de pulmón. “Me lo diagnosticaron hace apenas una semana y ya voy a empezar con el tratamiento de radioterapia y quimioterapia. Me dicen que vamos a conseguirlo, y yo haré lo que me digan, estoy absolutamente dispuesta a hacerlo”, expresó Ximénez por aquel entonces. “Yo a mi médico le dije ¿Me voy a morir? y me dijo ‘de esto no lo creo’”, añadió.

El pasado viernes, Mila Ximénez recibió el alta tras ser ingresada, tal y como dio a conocer la revista ‘Semana’. Después, la revista ‘¡Hola!’, reveló que la colaboradora acudió a la Clínica de la Luz -ubicada en Madrid-, para realizarse una prueba, pero debido a una complicación, no pudo volver a casa. El motivo del ingreso sería como consecuencia de un ataque de ansiedad causado por la dolencia que padece.

Después de este pequeño percance, la presentadora se recupera en su casa. Por el momento, no se saben más datos de cómo está evolucionando la salud de la periodista, pero sí se consta que su entorno más cercano está con ella en estos delicados instantes.