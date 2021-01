Miguel Ángel Silvestre ha dado la bienvenida al 2021 de la mejor manera posible, rodeado de su familia y con un futuro profesional que vuelve a ser de lo más prometedor. A sus 38 años el actor castellonense sigue siendo uno de los más deseados del cine patrio, pero también por directores extranjeros, que le han convertido en protagonista de ficciones que han triunfando a lo largo y ancho del mundo como ‘Sense8’ o ‘Narcos’. Un éxito que le ha convertido en uno de los hombres más aplaudidos, especialmente entre sus fans. Casi nadie se puede resistir a sus grandes ojos castaños y su risa contagiosa, esa que también ha enamorado a una de las influencers más conocidas, ‘La vecina rubia’.

A pesar de que protege su anonimato con fiereza, la famosa instagramer no ha tenido problemas en conseguir una gran legión de fans que, como ella, también suspira por los huesos de Miguel Ángel. De hecho, se acaban de compartir en la ‘pareja’ de moda. Desde hace hace varias semanas el actor ha protagonizado muchos de los post y stories de la rubia, que le ha convertido en su nuevo caballero andante tras su ‘ruptura’ con Jon Kortajarena. Ha sido en las últimas horas cuando han hecho público su amor a raíz de un vídeo subido por la vecina en el que las princesas Disney que aparecen en la película ‘Rompe Ralph 2’ daban voz a sus deseos, dejando claro que las mujeres de hoy en día quieren hombres románticos, sí, pero sin dejar de lado el sexo.

La reacción de Miguel Ángel no se hizo esperar y comentó publicando varios emoticonos para simbolizar la gracia que le hacía la ocurrencia. Después, publicaba un vídeo en su propia cuenta en la que con una voz de lo más sexy le deseaba buenas noches y una feliz semana a ‘La vecina rubia’. «Querida @lavecinarubia pienso luchar por nosotros. Te prometo que a mi lado no habrá nada ni nadie que interrumpa tus traguitos de café».

Un amor virtual que no solo conquista a los miles de seguidores de la pareja, también a muchos rostros conocidos como Alejandro Sanz. El cantante parece estar enganchado a esta historia y no ha dudado en comentar con un corazón, dando pie a una sorprendente petición de algunos usuario de la red social: que haga una canción con la que poner banda sonora a esta historia de amor 2.0. De momento el de Moratalaz ha optado por guardar silencio, pero si se animara seguro que el tema se convertiría en uno de los temas de este 2021 que no ha hecho más que empezar.

La polémica de Jon Kortajarena

Corría el mes de julio cuando la historia 2.0 entre el modelo vasco y ‘La vecina rubia’ llegaba a su fin después de una sonada polémica. En pleno confinamiento, el de ‘Alta mar’ decidía pedirse una tortilla, que nunca llegó a su destino, a través de la aplicación Glovo. Lejos de poner una queja por privado, Jon decidió hacerlo públicamente, dando lugar a un debate que llegó hasta los oídos de la reina del brilli brilli, fiel defensora de los de los derechos de los ciudadanos y de los trabajadores y que no dudó en reflejar su decepción a través de un tuit que fue muy sonado: «cuando tienes confianza con alguien, cuando hace algo bien se le alaba en público y cuando hace algo mal se le dice en privado y yo ya lo he hecho».