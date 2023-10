Este viernes se confirmaban los peores presagios. Isabel Pantoja volvía a fallar, una vez más, a su hija pequeña. Y lo hacía en el día más importante de su vida. La tonadillera no solo no acudió a la boda de la joven con Asraf sino que tampoco la envió ningún mensaje. Así lo confirmaba ella misma con pena minutos antes de la celebración, para la que vistió un elegante diseño de Hannibal Laguna y se rodeó de algunos de sus seres queridos. Y es que del clan Pantoja solo acudió su prima Anabel. Su hermano Kiko y su esposa Irene Rosales tampoco estuvieron presentes en el enlace.

Asraf Beno llegando a su boda / Gtres

«Ahora tengo una familia nueva. He creado mi familia con Asraf. Es mi sueño», indicaba Isa momentos antes de la ceremonia. Tras más de cuatro años de noviazgo, la pareja se convertía en marido y mujer ante notario hace solo una semana en Madrid antes de la gran fiesta que dieron el viernes en la hacienda Al-Baraka de Alcalá de Guadaira. Precisamente, en la boda civil ambos estuvieron acompañados por la madre de Asraf y por Sonia Sánchez, representante y amiga. «Es como si fuera mi madre», explicó Isa de esta última. De hecho, ambas fueron testigos del enlace en Fuenlabrada y su suegra no solo preparó comida especial para ese día sino que le regaló un bonito colgante que antes había sido suyo.

«Me lo dio muy emocionada, casi llorando me dijo que yo era como una hija para ella. Es un detalle precioso que valoro muchísimo», dijo con lágrimas en los ojos a la revista Lecturas, que hoy ha sido la encargada de dar la exclusiva de la gran boda con las declaraciones de la joven. En dicho medio, también se recogen las impresiones de la colaboradora de televisión sobre la falta de su familia más directa. «He intentado no pensar en las ausencias. No voy a pensar en eso. Me siento muy querida, muy arropada por las personas que vienen. Tengo mucha gente, entre otros mi hijo, que va a estar aquí, que me quiere, me adora», explicaba.

Jorge Javier Vázquez llegando a la boda de Isa Pantoja / Gtres

Lo cierto es que no faltaron grandes amigos y compañeros de la televisión entre los invitados. Carmen Borrego, Alexia Rivas, Mónica Hoyos, Dulce Delapiedra o Lydia Lozano fueron solo algunos de los rostros más conocidos. Aunque si había alguien a quien Isa agradecía su presencia fue a Jorge Javier Vázquez, que ejerció de padrino del evento: «Es muy importante agarrarme del brazo de alguien que sé que no me va a dejar caer, así, literalmente. Ha puesto todo de su parte para que todo salga lo mejor posible, para que yo esté cómoda».

En cuanto a la ausencia de su madrina, María del Monte, Isa aseguró que no la había invitado por una razón de peso. «Una cosa es que Jorge esté aquí y ya. Le tengo mucho cariño pero creo que era demasiado por si al final mi madre venía…», y es que la joven aún tenía esperanzas de que la cantante apareciese en el último momento. Pero eso no ocurrió. No es la primera vez que Isa se ve sola en uno de los momentos más importantes de su vida, ya le ocurrió en el bautizo de su hijo Alberto, al que su madre no acudió, o en el debut de su carrera musical. Sin embargo, su prima Anabel le dio fuerzas para seguir adelante durante su gran día:»Eres lo más importante, no te preocupes del resto», le dijo emocionada.