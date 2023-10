Cumbre VIP en Sevilla por la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno

Suenan campanas de boda. Después de meses de preparativos, Isa Pantoja y Asraf Beno se convertirán este viernes, 13 de octubre, en marido y mujer. Sevilla acoge el que es uno de los enlaces más esperados del año. Hasta allí se han desplazado numerosos rostros conocidos del panorama nacional. Jorge Javier Vázquez ha sido de los primeros en llegar. El presentador ejerce un papel primordial en el enlace, ya que es el padrino de la novia. A su llegada a la Hacienda Al-Baraka, en Alcalá de Guadaira de la ciudad hispalense se ha mostrado de lo más emocionado, aunque también ha aprovechado la oportunidad para dejar claro que si Isabel Pantoja no va no es por su presencia. Es necesario mencionar que, la tonadillera no estará presente en el gran día de su hija. Lo mismo ocurre con Kiko Rivera, quien esta misma mañana ha viajado a Alicante para asistir a un «evento privado».

Asraf Beno, muy emocionado / Gtres

Poco después ha sido Asraf Beno quien ha sorprendido con su llegada. El novio ha saludado, muy emocionado y con una sonrisa de oreja a oreja a los medios, asegurando que estaba algo nervioso antes de pasar por el altar. Quien también ha querido dejar patente lo feliz que está en este día ha sido Anabel Pantoja. La prima de Isa ha compartido en su perfil de Instagram el proceso de cómo se ha arreglado para la ocasión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Anabel Pantoja (@anabelpantoja00)

«Hoy se casa mi prima», ha escrito en el post en el que luce el look escogido. La influencer se ha decantado por un elegante vestido largo bicolor (blanco y negro) de escote asimétrico y abertura lateral para dar más movimiento al conjunto. En cuanto al peinado, Anabel ha optado por una coleta alta peinada hacia atrás con unas ondas al agua. En cuanto al maquillaje, ha seguido la misma línea de siempre, dejando el protagonismo a los tonos tierra.

Alexia Rivas en la boda de Isa y Asraf / Gtres

Por su parte, Alexia Rivas ha escogido el rojo para la cita. La periodista ha lucido un vestido largo, también de abertura lateral con una flor blanca XL en el lado izquierdo de su cintura. Como calzado, unas plataformas doradas a tono un un bolso de mano pequeño.

Mónica Hoyos en la boda de Isa y Asraf / Gtres

Mónica Hoyos ha sido otra de las invitadas a la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno. La televisiva se ha enfundado un vestido de corte asimétrico con chocker al cuello del mismo tejido, de encaje, en un rosa empolvado. «Les quiero mucho a los dos. Coincidí en el mismo reality. Ahí se conocieron y se enamoraron», ha dicho antes de entrar en la hacienda para ser testigo del ‘sí, quiero’ de la pareja.