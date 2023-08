El lacrimógeno abrazo de Anabel Pantoja con su tía Isabel después del concierto de Canarias

El estadio Gran Canaria Arena recibió a Isabel Pantoja por todo lo alto. La cantante ha iniciado allí una gira para celebrar sus 50 años de carrera musical y como no podía ser de otra forma le ha acompañado su querida sobrina Anabel Pantoja. La influencer ha compartido varios momentos de su encima de los escenarios, pero también escenas que forman parte de la privacidad del espectáculo. Tal y como hemos informado en LOOK, Agustín Pantoja había prohibido que ningún trabajador publicase material gráfico de Isabel durante estos conciertos. No obstante, Anabel ha decidido publicar un vídeo en su cuenta de Instagram que es muy significativo.

Siempre se ha dicho que Anabel Pantoja y su tía Isabel tenían una conexión especial. La antigua colaboradora de Sálvame ha trabajado mucho a su lado, se sabe todas sus canciones y le acompaña siempre que tiene ocasión. Fue una de las elegidas para viajar con Isabel Pantoja a Estados Unidos durante la última gira de la cantante. La viuda de Paquirri le ha pedido que le acompañe en los conciertos que ha preparado para celebrar sus 50 años de trayectoria. «Estoy viviendo un sueño», dijo Anabel en América después de los éxitos que cosechó allí la tonadillera.

Isabel Pantoja en su concierto / GTRES

El abrazo más especial

Anabel Pantoja ha compartido con sus seguidores unas imágenes de su Isabel después del concierto. Tía y sobrina se fundieron en un lacrimógeno abrazo cargado de emoción que fue muy especial para todos. Anabel Pantoja vive en Canarias y para ella era muy importante que la tonadillera guardara un buen recuerdo de este espectáculo. Hacía cinco años que no actuaba en la isla, pero el pueblo canario estaba deseando reencontrarse con ella. Isabel se sintió abrumada por el amor que estaba recibiendo por parte de sus seguidores y en un momento dado agarró la bandera de Canarias y le besó con pasión.

La tonadillera tuvo otro detalle muy especial con su amado público. Invitó a subirse al escenario a Los Gofiones, una banda canaria que también disfruta de una dilatada trayectoria artística. Los responsables del concierto han confirmado que la cantante reunió a 6.000 fans. Llenó el estadio, a pesar de que a última hora salieron a la venta 1.000 entradas extra. Pantoja cantó sus temas más sonados y también alguna canción que dedicó exclusivamente a los canarios.

Isabel Pantoja saludando a su público / GTRES

El mensaje de Anabel Pantoja a la cantante

Anabel Pantoja sonriendo / Gtres

Una emocionada Anabel Pantoja abrazó a la tonadillera después del concierto y ha querido compartir esta escena en sus redes sociales. La revista Semana ha asegurado que Agustín Pantoja prohibió a todos los miembros del equipo publicar material gráfico de Isabel Pantoja, pero Anabel no tiene obligación de seguir esta norma, por eso le ha mandado un mensaje público a su familiar que demuestra por qué es tan especial el éxito que Isabel ha tenido en Canarias.

«Hace 5 años vine de tu mano a esta isla, y no me preguntes cómo pero aquí sigo. Siempre estás en mis caminos, en mis destinos y siempre estaré cuando necesites», le ha dicho. Anabel Pantoja vive en la isla desde que se enamoró de Omar Sánchez. Lo primero que hizo cuando se separó del empresario fue aclarar que no tenía ninguna intención de regresar a su Sevilla natal porque había encontrado en Canarias un pequeño paraíso y no quería renunciar al mismo.