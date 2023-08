Este pasado fin de semana se ha celebrado uno de los eventos solidarios más importantes de Estados Unidos. Lo más selecto de la sociedad norteamericana se ha dado cita para recaudar fondos a favor de la fundación This is About Humanity, que se dedica a la protección y ayuda de las familias separadas en la frontera con México. Una velada a la que han asistido algunos de los rostros más destacados del panorama artístico y filantrópico, como es el caso de Kim Kardashian, Kris Jenner o Eva Longoria y a la que, curiosamente, no ha faltado la madre de Meghan Markle.

A pesar de que Doria Ragland siempre ha mantenido un perfil discreto, esta vez se ha dejado ver en este destacado acto para recaudar fondos con lo más granado de Hollywood. El evento solidario se llevó a cabo en la ciudad de Los Ángeles, en una residencia privada y estuvo organizado por el personal de la fundación, que centra su actividad en diferentes acciones para ayudar y crear conciencia sobre los problemas que afectan a las familias y a los niños que viven separados de sus padres en la frontera entre Estados Unidos y México.

Meghan Markle con su madre tras el nacimiento de su primer hijo. / Gtres

Aunque no han trascendido muchos detalles de esta velada, sí que se ha podido ver una fotografía en la que se ve a la madre de Meghan Markle junto a Kris Jenner y Kim Kardashian. Las tres posaron juntas y sonrientes y, según se ha podido saber, Doria Ragland derrochó complicidad con ambas, con las que pasó gran parte de la noche.

Meghan Markle y Dorian Ragdlan, en una imagen de archivo. / Gtres.

Para esta ocasión, la suegra del príncipe Enrique apostó por un sencillo estilismo compuesto por un veraniego y ligero vestido estampado en tonos rosas y naranjas, que combinó con joyas doradas. Por su parte, la madre de las Kardashian y la propia Kim Kardashian se decantaron por looks en blanco y negro. Kris Jenner lució un conjunto satinado en color blanco, mientras que Kim Kardashian prefirió un estilismo más oscuro.

Además de las Kardashian, a la fiesta asistieron otras personas destacadas del panorama social como Eva Longoria o Jeff Bezos. El empresario acudió junto a su prometida Lauren Sanchez, que fue homenajeada por su apoyo a la organización, a la que ha donado más de un millón de dólares. En su discurso, Lauren Sanchez agradeció al fundador de Amazon ser su ‘compañero de equipo’.

A pesar de que Doria Ragland no suele prodigarse mucho en actos públicos, más allá de las veces en las que acompaña a su hija y al príncipe Enrique, lo cierto es que esta no ha sido su única aparición en las últimas semanas. El pasado mes de julio, la abuela de los príncipes Archie y Lilibeth acudió a una velada artística en la zona de Beverly Hills en solitario. En concreto se trataba de una exposición de Honor Titus, tras la cual estuvo cenando en un conocido local. Doria siempre ha sido un gran apoyo para Meghan Markle, pero mucho más en los últimos tiempos, cuando los duques de Sussex han establecido su base de operaciones en California. La madre de Meghan es la mejor confidente para su hija, y también un gran soporte para el príncipe Enrique.