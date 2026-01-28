El medallista Thireno Boucabar abre camino como primer cliente VIP de Iñaki Urdangarin en Bevolutive

El camino de Iñaki Urdangarin hacia la reinvención profesional ha tomado un rumbo inesperado y discreto. Tras años de vida pública marcada por la élite deportiva, la Familia Real y su paso por prisión, Urdangarin ha encontrado en Bevolutive un espacio para canalizar su experiencia, sus aprendizajes y su formación en psicología del coaching y liderazgo. La historia de este proyecto, que se ha desarrollado bajo la figura de Urdangarin como autónomo y marca registrada, adquiere un matiz especial al hablar de su primer cliente VIP: Thireno Boucabar, el gimnasta español medallista de bronce en el Campeonato de Europa de gimnasia artística y campeón de los Juegos Mediterráneos, residente entre Madrid y Barcelona.

Bevolutive no funciona como una empresa convencional. Su estructura es flexible, basada en la colaboración profesional y la prestación de servicios personalizados, sin estar inscrita como sociedad mercantil. La marca ofrece programas de coaching en tres áreas principales: deportivo, empresarial y personal, con el objetivo de acompañar a sus clientes en procesos de transformación basados en liderazgo, rendimiento y marca personal. La filosofía de Bevolutive se sostiene sobre tres pilares fundamentales: la persona, las relaciones y el rendimiento, buscando que quienes acuden a sus programas desarrollen un equilibrio integral entre su esencia, sus vínculos y su desempeño.

Iñaki Urdangarin en una charla. (Foto: Gtres)

El papel de Urdangarin en Bevolutive es doble: aporta su experiencia y su conocimiento en deporte de élite, y actúa como cara visible y mentor dentro del proyecto. Su formación complementaria en la UNED, Georgetown University y Esade Business School le ha permitido estructurar metodologías aplicables tanto a deportistas como a profesionales y particulares. La propuesta de valor de Urdangarin se basa en «un enfoque cercano, humano y adaptado a cada cliente, en el que combina resiliencia, aprendizaje de la adversidad y herramientas de coaching».

Thireno Boucabar se ha convertido en el primer cliente VIP de Bevolutive, marcando un hito para el proyecto y confirmando la relevancia práctica de la metodología de Urdangarin. Como gimnasta de alto nivel, Boucabar busca un acompañamiento más allá del entrenamiento físico convencional para fortalecer su rendimiento mental, gestionar la presión competitiva y encontrar herramientas para afrontar desafíos de forma integral. La experiencia de Urdangarin como deportista de élite y su conocimiento del coaching personal le permiten ofrecer un acompañamiento adaptado, en el que el equilibrio emocional, la autogestión y la claridad en los objetivos se combinan con técnicas de mejora del rendimiento.

El equipo que rodea a Urdangarin refuerza la solidez de Bevolutive. Iñaki Saltor, especialista en talento directivo y socio fundador de Saltor Talent, aporta experiencia en consultoría internacional, dirección de recursos humanos y acompañamiento a ejecutivos. Su rol es introducir disciplina, estructura y visión estratégica, asegurando que los procesos de coaching tengan rigor y resultados sostenibles. Núria Sala, fundadora de E2S Creativa, aporta el componente narrativo y de marca personal, asegurando que la comunicación sea coherente, creíble y alineada con los valores del proyecto. Juntos, conforman un equipo que equilibra la experiencia vital de Urdangarin con la profesionalidad empresarial y la coherencia estratégica.

La relación entre Boucabar y Urdangarin también refleja los principios de Bevolutive: confidencialidad, acompañamiento cercano y adaptación a necesidades individuales. Cada sesión combina técnicas de diagnóstico, talleres y asesoramiento personalizado, en un entorno de confianza y respeto. Este enfoque permite que los clientes desarrollen sus capacidades de manera sostenible, no solo en lo deportivo, sino también en la vida personal y profesional. Con Thireno Boucabar como primer cliente VIP, Bevolutive demuestra su capacidad para transformar la experiencia y conocimiento de Urdangarin en un proyecto práctico y útil, alejándose del espectáculo y centrando su valor en la seriedad, la metodología y los resultados tangibles. La historia de esta colaboración representa, a su vez, la esencia de la nueva etapa profesional de Urdangarin.