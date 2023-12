Greenwood, en la intimidad: la vida en Madrid del futbolista del Getafe tras ser acusado de agresión sexual

Mason Greenwood ya está adaptado a España. El futbolista inglés se ha propuesto extender la cesión por una temporada al Getafe CF por parte del Manchester United, desterrando así el extendido tópico en el deporte de que los jugadores británicos no se adaptan a la cultura española. ¿Cómo es su vida en nuestro país?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mason Greenwood (@masongreenwood)

Lo primero que hay que traer al presente es la razón principal por la que se ha convertido en un personaje muy potente a nivel mediático. El británico era una de las grandes promesas del club conocido como ‘Los diablos rojos’ y tenía un gran futuro por delante. Todo se torció cuando fue acusado por su pareja, Harriet Robson, de violencia machista. Esto sucedió en enero de 2022. La chica publicó vídeos y fotografías en redes sociales en las que mostraba moratones en sus piernas, heridas con sangre en el cuello y un labio roto.

El United lo apartó de inmediato del equipo y las autoridades inglesas empezaron sus investigaciones. Se acusaba a Mason de intento de violación, conducta controladora y agresión con resultado de lesiones corporales. Sin embargo, todos los cargos fueron retirados en febrero de 2023 ante la falta de testigos clave. Lo que no tuvo marcha atrás fue su ruptura con el Manchester, que decidió enviarlo a jugar al Getafe.

La casa de Mason Greeenwood / Gtres

El delantero natural de Wibsey (Bradford) ha establecido su residencia en una casa situada al noroeste del área metropolitana de Madrid. La casa de Greenwood se encuentra en una exclusiva zona residencial de chalets. La vivienda en la que habita el futbolista propiedad del United está situada en una pequeña urbanización, a la que se entra con un mando de garaje, compuesta por otras cuatro o cinco casas individuales, por lo que Greenwood comparte ciertas zonas comunes con algunos vecinos.

Las residencias de esta zona están consideradas como de alto standing. El mercado inmobiliario oferta algunos chalets de 4-8 habitaciones por un rango de precios entre uno y dos millones de euros, aproximadamente. Prácticamente todos tienen terraza, amplio jardín, más de 500 metros cuadrados y son edificaciones vanguardistas, luminosas y con toda clase de comodidades.

Concretamente, la vivienda del jugador cedido en el Getafe cuenta con una superficie construida de unos 1.200 metros cuadrados. Entre sus características, dispone de una arquitectura contemporánea, amplio y luminoso vestíbulo, zona ajardinada, porches y una piscina que divide la vivienda en dona de día, con amplios salones y cocina y en zona de noche, área intima e independiente, abierta a los jardines más privados. La planta baja está destinada a un amplio aparcamiento, zona de servicio e instalaciones, y a espacios diáfanos iluminados y ventilados por patios, según detalla la empresa encargada de su promoción.

La casa de Mason está cercana a hospitales, campos de golf y las viviendas están rodeadas de grandes zonas verdes con los más prestigiosos colegios de Madrid en la misma urbanización. Muy cerca de donde reside el deportista británico se ofrecen todos los servicios necesarios para vivir. En sus inmediaciones existe una amplia oferta comercial con cines, restaurantes y diversas actividades que hacen de este un espacio en el que disfrutar de una gran calidad de vida en un entorno inigualable.

Son varias las celebrities que eligen esta parte de la capital de España para vivir. Algunos futbolistas de primer nivel se decantan por ella. Iker Casillas y Sara Carbonero vivieron un tiempo allí. También cantantes como Alejandro Sanz, Sergio Dalma y la vedette Bárbara Rey -hoy noticia por otros motivos- también escogieron la localidad en el pasado.

El motivo de lo anterior es que en este municipio de Madrid encuentran exclusividad, privacidad, casas de diseño equipadas con todos los lujos posibles, colegios para los pequeños y todo a muy pocos minutos en coche del centro de la ciudad. Como nota curiosa, hay que reseñar que la renta media anual por persona supera los 23.000 euros, siendo uno de los más altos de toda la comunidad.

Así es el coche de Mason Greeenwood / Gtres

El nuevo hogar de Mason Greenwood está perfectamente comunicado, ya que la urbanización tiene las principales carreteras y autopistas cerca. El inglés tarda unos 20-25 minutos en coche a la ciudad deportiva del Getafe CF.

He aquí una novedad significativa. Greenwood ya se mueve de manera autónoma con su coche, al contrario que a su llegada a España, en septiembre, cuando necesitaba de chófer y se desplazaba en tres turismos diferentes con gente del club entrenado por José Bordalás. El motivo era que necesitaba acostumbrarse a conducir por la derecha. Sin embargo, ha aprendido en tiempo récord y ya maneja su vehículo de alta gama sin ayuda, un Mercedes-Benz GLC 300de 4matic que está valorado en unos 79.000 euros.

El futbolista del Getafe CF Mason Greenwood, con una flor de pascua / Gtres

En cuanto a su estilo de vida, Mason apenas sale de casa, no se deja ver con amigos ni con su pareja. Entra y sale solo de su vivienda. No obstante, en su tiempo libre le hemos podido ver acudiendo a hacer algunas compras a uno de los supermercados más caros. Allí llegó vestido con un chándal de la marca New Balance y adquirió enseres, así como una flor de pascua.