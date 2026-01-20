Más agonía para Anabel Pantoja: prórroga de 6 meses en la investigación por presunto maltrato a su hija

Este miércoles, 21 de enero, se cumple un año desde que se abrió una causa en contra de Anabel Pantoja y su novio, David Rodríguez, por presunto maltrato infantil a su hija Alma. Todo ocurrió después de que la pequeña fuera ingresada de urgencia en la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria con un diagnóstico que, a día de hoy, no ha salido a la luz. Desde entonces, han sido pocos los datos que han trascendido sobre la investigación, siendo lo único conocido que la investigación se encuentra paralizada y sin avanzar. Unos datos que coinciden con los últimos comprobados por este periódico.

«La autoridad judicial al frente de la plaza cuatro de la sección de instrucción del tribunal de instancia de San Bartolomé de Tirajana ha prorrogado por seis meses la investigación iniciada el pasado 21 de enero de 2025 por el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia por supuesto maltrato a una bebé», explican desde el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Anabel Pantoja, David Rodríguez y su hija Alma. (Foto: Gtres)

Esta información llega tan solo unos días después de que un medio local de Canarias publicara que la remisión de informes médicos se está retrasando más de lo debido, algo que tal vez haya provocado la prórroga de seis meses citada. De esta manera, la agonía de Anabel Pantoja se alargará aún más en el tiempo sin conocer la sentencia final del juicio que, en cierta manera, se ha convertido en uno de los quebraderos de cabeza más complicados de su vida.

Según lo publicado, los médicos detectaron que Alma sufría un traumatismo craneoencefálico grave cuando ingresó en el hospital. Es por ello por lo que, desde entonces, se continúa esperando un esclarecimiento definitivo de los hechos, pero, para ello, necesitan un informe médico final que, por ahora, parece estar tardando más de lo debido.

Anabel Pantoja en Sevilla. (Foto: Gtres)

Por ahora, Anabel Pantoja ha preferido no pronunciarse sobre el avance de la investigación. Una actitud que ya aclaró en un principio que iba a mantener. «Muchas gracias, yo voy a hacer mi vida. No voy a hablar de nada más, solo daros las gracias. Mi vida sigue y voy a tratar de salir con la peque que se calma con los paseítos», confesó a los micrófonos de El programa de Ana Rosa. Desde entonces, la sobrina de la tonadillera no ha hecho contenido al respecto, limitándose a utilizar las redes sociales para mantenerse positiva ante el annus horribilis por el que ha pasado.

Por otro lado, aunque sus colaboraciones con marcas en la red han disminuido, lo cierto es que no han desaparecido por completo, algo que indica que, al mismo tiempo que avanza la investigación, la sevillana también ha continuado cumpliendo con sus compromisos profesionales: tanto empresariales como en el terreno de influencers o negocios personales.