Marta Sanahuja rompe su silencio y revela qué hay detrás de su participación en ‘MasterChef’

Marta Sanahuja ha estado en la presentación de la película Ídolos, el film que protagonizan Mario Casas y Ana Mena. El evento ha tenido lugar en Madrid y ha contado con la participación de la influencer, quien está de plena actualidad a raíz de su paso por MasterChef. Tal y como hemos informado en LOOK anteriormente, es la sustituta de Samantha Vallejo-Nágera, quien abandona el programa después de muchas temporadas al frente.

Marta se dedica a crear contenido en su cuenta de Instagram, donde acumula 2.1 millones de seguidores bajo el nombre de Delicious Martha. Según ha contado, sus fans ya le han hecho saber que estarán pendientes del programa para ver cómo es su evolución. Es decir, teóricamente la estrategia de TVE ha funcionado y el concurso de cocina generará todavía más repercusión. «Mucha gente me dice que va a ver Masterchef por mí», ha comentado Sanahuja con una sonrisa.

Delicious Martha con sus compañeros de ‘MasterChef’. (Foto: Gtres)

La protagonista de nuestra noticia ha explicado qué hay detrás de su colaboración con MasterChef e incluso ha explicado cómo le han ofrecido participar. «Me reunieron en el despacho y me hicieron la propuesta, entre lágrimas dije que sí. Estaba en shock, no me lo podía creer, pero con una ilusión tremenda», ha declarado al respecto.

‘MasterChef’, una oportunidad de oro

TVE, como hace todas las temporadas, ha puesto interés en dar publicidad a MasterChef. Es uno de los programas estrella de la cadena y lo cierto es que la nueva edición será muy atractiva porque por primera vez Pepe Rodríguez y Jordi Cruz estarán sin su compañera Samantha. Por ese motivo, la agencia Gtres le ha preguntado a Marta Sanahuja cómo ha sido la bienvenida por parte del equipo. «Jordi y Pepe me han recibido con los brazos abiertos», contesta con total naturalidad.

Marta Sanahuja posando. (Foto: Instagram)

La influencer reconoce que todavía no ha hablado con Samantha Vallejo-Nágera, pero es posible que lo haga en algún momento porque entre ellas no hay ningún problema. Ahora lo que le importa es centrar sus esfuerzos en ofrecer su mejor versión dentro de MasterChef, pues es consciente de que este espacio marcará un antes y un después en su trayectoria. «Es una oportunidad impresionante y estoy súper contenta, muy ilusionada, ya empezando con las grabaciones del programa», desliza.

Marta Sanahuja: «Mi marido se quedó en shock»

Martha Delicious, como la conocen sus admiradores, se casó con Rubén García en 2023 y tienen un hijo en común. Las redes sociales demuestran que forman una bonita familia, por eso no es de extrañar la reacción que tuvo el influencer cuando descubrió que su mujer iba a salir en televisión, en horario de máxima audiencia. «Mi marido se quedó en shock cuando le conté que hacía Masterchef», ha desvelado durante la presentación de Ídolos.

«Mi familia no daba crédito cuando me contaron lo de Masterchef, para ellos fue la guinda del pastel», continúa diciendo. Después de años dedicándose a las redes sociales, Martha ha dado el salto a la pequeña pantalla con un reto complicado: ocupar el puesto de Samantha, una mujer que supo ganarse a la audiencia desde que tomó las riendas del reality culinario.