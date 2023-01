Athina Onassis está de celebración. La que fuera única hija de la infortunada Christina Onassis, que fue hallada muerta en el Tortugas Country de Buenos Aires en noviembre de 1988, con tan solo 37 años, y nieta del naviero griego Aristóteles Onassis, cumple 38 años. Athina es una de las mujeres más ricas del mundo y si bien siempre ha tratado de mantenerse alejada del foco mediático, todo apunta a que podría celebrar este día por todo lo alto junto a su exquisito grupo de amigas, entre las que se encuentran nada más y nada menos que Marta Ortega (39), Jennifer Gates (26) y Georgina Bloomerg (40), las hijas de Bill Gates (67) y el empresario y político estadounidense, excandidato a las elecciones primarias de 2020 por el Partido Demócrata, Michael Bloomberg (80), respectivamente.

La nieta del armador no acostumbra a asistir a eventos masivos, más allá de sus compromisos con la hípica, deporte que practica desde hace años. Tanto es así, que una de sus últimas apariciones en público fue precisamente en la boda de la nueva presidenta de Inditex en sustitución de Pablo Isla (59), con Carlos Torretta, hijo del diseñador Roberto Torretta, en noviembre 2018. Después, se ha dejado ver en competiciones de monta, como una en París durante el verano de 2019, y en el enlace de Sami Zane (38), perteneciente a una destacada familia de la alta sociedad griega, propiedad de una empresa dedicada a la distribución de productos petrolíferos, Naftomar Shipping & Trading, con Lauren Van Berkel, en 2021, en Montecarlo, donde sorprendió por su cambiado aspecto físico.

Se desconoce no obstante, si Athina soplará las velas acompañada de alguien en cuanto a amor se refiere. Pues desde su sonado divorcio del jinete brasileño, Álvaro Affonso de Miranda Neto (49), más conocido como Doda, en noviembre de 2017, tras once años de matrimonio, debido a las muy rumoreadas y comprobadas infidelidades de él, no se le conoce pareja. Athina conoció a Álvaro en la escuela de hípica de Nelson Pessoa, a 60 km de Bruselas. Entonces, ella aún no había cumplido la mayoría de edad y él tenía 30 y estaba casado con la modelo Cibeles Dorsa, con quien tuvo una hija. La pareja se casó el 3 de diciembre del 2005. Diez meses después de finalizar el proceso de divorcio con su ahora ex mujer, el jinete volvió a apostar al matrimonio. Esta vez, con la periodista y conductora de televisión, Denize Severo, con quien se dio el Sí, quiero en septiembre de 2018, en una ceremonia religiosa en la localidad de Silves, al sur de Portugal.

Athina es la única descendiente viva del magnate y quien fuera sinónimo de multimillonario en la década de los sesenta. Su hija Christina heredó el 55 % de la fortuna total y ésta pasó de modo íntegro a Athina tras su fallecimiento. Después de la muerte de su madre, Athina fue criada por su padre, el francés Thierry Roussel (69), cuarto marido de la empresaria griega, que se volvió a casar en 2002 con Gaby Landhage de Suecia. La fortuna de Onassis se estimó en 2700 millones de dólares estadounidenses.