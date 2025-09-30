Marta Castro, embarazada de su primer hijo en común con Rodri Fuentes

Marta Castro y Rodri Fuentes están a punto de vivir una de las experiencias más especiales de su vida. Después de varios días en los que apenas compartían contenido en la red, ambos han reaparecido en su perfil oficial de Instagram para compartir con todos sus seguidores una muy buena noticia: están esperando su primer hijo en común.

«El corazón nos late más fuerte que nunca… porque muy pronto seremos uno más», comenzaban a escribir junto a un vídeo en blanco y negro en el que aparece la incipiente tripa de embarazada de la influencer y el brazo del ex concursante de Gran Hermano sujetando unos patucos.

«La emoción, la alegría y el amor que sentimos son tan grandes que es imposible explicarlo con palabras. Ha sido un camino largo y no siempre fácil, pero ha sido un camino juntos, con esperanza y fe en cada paso. Nuestro mayor sueño se ha hecho realidad y ya viene en camino», proseguían. Antes de concluir, agradecían a Clínicas Eva «por acompañarles y ayudarles en todo el proceso».

Como no podía ser de otra manera, el post no ha tardado en llenarse de mensajes de enhorabuena tanto por parte de sus followers como de algún que otro rostro conocido, entre los que destacan Leire Martínez, Sol Macaluso, Fiama, Inma Soriano o Kiko Jiménez, entre otros muchos.

Marta Castro en el 140º aniversario de Rowenta en Madrid. (Foto: Gtres)

Cabe destacar que, aunque para Rodri es su primer hijo, no lo es para Marta. El 29 de octubre del 2020, la creadora de contenidos dio la bienvenida el mundo a Hugo, su unigénito en común con el piloto Fonsi Nieto -que ya tenía a Lucas, su vástago con Alba Carrillo-. Durante su matrimonio con el DJ, la influencer ya habló sobre darle un hermanito a su primogénito: «Lo tendría mañana mismo, con los ojos cerrados. Me encantaría, pero ahora estoy con mi monito. El tiempo dirá». Sin embargo, finalmente ha dado un hermanito a su primogénito con Rodri y no con Fonsi.

Marta y Rodri llevan juntos más de dos años. Ambos expusieron su relación en el espacio de Mtmad Me quedo conmigo, donde desvelaron que su historia de amor no era de color de rosas. Además, durante el tiempo que han estado juntos, también se han enfrentado a numerosas críticas, ya que Marta es mayor que el futuro padre de su segundo hijo. «Me parece alucinante que haya gente que critique de esa forma tan gratuita y ofendiendo. Se pueden aceptar las críticas, pero hay formas y formas», manifestó.