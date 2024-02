Marisol se enfrenta a su cumpleaños más difícil: el primero sin Massimo Stecchinni

Parecía que lo tenía todo, pero a Marisol le faltaban muchas cosas. ¿La primera? Reencontrarse con Pepa Flores, la persona que era antes de convertirse en la cantante más famosa de nuestro país. Pudo hacerlo gracias Massimo Stecchini, quien fue su pareja durante 35 años. Empezaron en 1987 y el empresario siempre comprendió que Pepa ya no quería ser Marisol. Respetó su voluntad y formaron un equipo perfecto. Pero, lamentablemente este equipo ha dejado de existir porque Massimo falleció en septiembre de 2023.

Marisol en ‘Un rayo de luz’ / GTRES

Es el primer cumpleaños que Pepa Flores pasa sin su compañero sentimental, así que este cumpleaños será especialmente complicado. Cumple 76 y sigue manteniéndose en la misma línea: no quiere regresar a los medios. Massimo Stecchini, responsable de la famosa pizzería El Trastevere, siempre comprendió esta postura y animó a su pareja a tomar las decisiones que consideraba oportunas. Marisol no reniega de su casado, simplemente está disfrutando de otra etapa. Por eso es un buen momento para hacer un repaso de su brillante trayectoria.

El legado que Pepa Flores ha dejado

Marisol dejó atrás su mediático nombre para iniciar una etapa mucho más profunda y personal, etapa que compartió con Massimo. Sin embargo, nadie ha olvidado que hace años era una persona muy influyente, de hecho es considerada una de las mejores artistas de su generación. El problema es que saltó a la fama cuando era solo una niña. Tenía 11 años y vivió experiencias que no le dejaron un buen sabor de boca. En 1960 protagonizó su primera película: Un rayo de sol. Su voz angelical cautivó a todos y raíz de ese momento llegaron éxitos como Tómbola.

Marisol en una de sus películas / GTRES

Este domingo Pepa Flores cumple 76 años y por primera vez desde 1987 lo hará sin la compañía de Massimo, el amor de su vida. Por eso es un buen momento para recordar que hay muchísima gente que le sigue teniendo en cuenta. Su legado no ha desaparecido.

Marisol tuvo tanta repercusión en España que su talento cruzó fronteras. Participó en el how de Ed Sullivan de Estados Unidos y grabó sus canciones en varios idiomas. Hasta China le recibió con los brazos abiertos. No obstante, esta fama tenía una cara B que con el paso del tiempo terminó transcendiendo a la luz pública.

Massimo Stecchini, el gran apoyo de Marisol en sus malos momentos

Marisol pagó un precio demasiado alto por ser una estrella: separarse de su familia, decir adiós a sus padres y presenciar situaciones que no eran propias para una niña de su edad. Pero no era una niña cualquiera, era una mina de oro. Todo lo que tocaba lo convertía en un éxito, de ahí que estuviera tan expuesta.

Marisol con su pareja Massimo Stecchini / GTRES

Todo cambió en 1985, dos años antes de conocer a Massimo Stecchini. El empresario empezó con Pepa cuando esta había renunciado a la fama, por eso confió ciegamente en sus intenciones. La última película que protagonizó fue Caso Cerrado y cuando se estrenó se retiró a Málaga para empezar una nueva vida. En aquella época tenía 38 años. Por suerte encontró a Massimo, quien le ayudó a sanar muchas heridas.

La firme decisión de Marisol

Ya no es Marisol, ahora es Pepa Flores, por eso no ha asistido a ninguno de los homenajes que le han preparado. Se ha ausentado de reconocimientos tan destacados como la Medalla de Honor del Círculo de Escritores, el título de Hija Predilecta de Málaga o el Goya de Honor. Su decisión es firme y todo hace pensar que no cambiará tras cumplir 76 años.