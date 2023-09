Después de una etapa marcada por los éxitos y por el cariño del público, la cantante Marisol decidió retirarse de los escenarios y ha llevado una vida muy tranquila. Durante todo este tiempo ha contado con el apoyo de su compañero sentimental: Massimo Stecchini. Eran mucho más que una bonita pareja. Formaban un equipo estupendo y todo el que coincidía con ellos aseguraba que disfrutaban de una química especial. Han estado juntos 35 años, por eso Marisol se ha quedado tan tocada. El italiano ha fallecido la madrugada del domingo 3 de septiembre.

Massimo Stecchini en Málaga / GTRES

Massimo Stecchini era el gerente de la famoso local Trastevere, un restaurante italiano que siempre ha recibido muy buenas críticas. Massimo tenía muy buena reputación y era muy querido por sus compañeros, por eso hoy todos lamentan su muerte. Ha fallecido de forma repentina, por eso Marisol, cuyo verdadero nombre es Pepa Flores, está tan afectada.

Massimo Stecchini fallece a los 63 años

La pareja de la cantante Marisol ha fallecido a los 63 años a causa de un infarto en su vivienda de Málaga, sudada en la zona de La Malagueta. Su cuerpo ha sido trasladado al tanatorio Parcemasa, donde se han desplazado sus familiares y amigos cercanos. Pepa Flores todavía debe asimilar qué ha pasado porque todo ha sucedido de un momento a otro, pero está muy afectada porque el italiano ha sido el gran amor de su vida. Lo compartían absolutamente todo. Él comprendió que se quisiera retirar de la vida pública y siempre le apoyó a seguir luchando por su cambio.

Pepa Flores en una imagen de archivo / Gtres

Marisol era una de las mujeres más famosas del país, pero no era feliz y quiso evolucionar. El proceso ha sido complicado porque el público todavía quiere saber de ella, pero su vida se desarrolla fuera de los focos. Llevaba 35 años al lado de Massimo Stecchini y por sin había encontrado una persona en la que apoyarse. Durante su trayectoria personal se ha encontrado con gente que no le ha hecho bien, pero no es el caso de Massimo, todo lo contrario. El empresario siempre ha estado ahí para apoyarla, por eso ahora siente un vacío tan grande.

Marisol se separó del bailarín y coreógrafo Antonio Gades, con el que estuvo 13 años y tuvo tres hijas: María, Tamara y Celia. Más adelante, concretamente en 1988 empezó una relación con Massimo Stecchini y nunca han tenido problemas.

Una pareja estable y feliz

Marisol con su pareja / GTRES

El diario Sur ha confirmado que Massimo Stecchini ha fallecido a causa de un infarto. Era un hombre muy querido en Málaga, donde regentaba una pizzería muy famosa: Trastevere. Este restaurante anteriormente era propiedad de su hermano, pero él se quedó con el negocio y le dio un toque diferente. Tiene los mismos clientes desde hace años, pues su trato con el público siempre ha sido excelente.

El empresario italiano ha sido el gran apoyo de Pepa Flores desde que esta decidió desaparecer del foco mediático. Lo último que se sabe sobre Pepa como personaje es que fue la protagonista de una de las entregas de Lazos de sangre, programa presentado por Jordi González en TVE. Este espacio hizo un repaso a su trayectoria y recalcó la importancia de Massimo Stecchini en su vida.