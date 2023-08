Después de años de silencio, Pepa Flores ha reaparecido esta semana en la pequeña pantalla. La actriz ha querido aprovechar el programa especial que Televisión Española ha dedicado a su figura para hacer una intervención especial, aunque lo ha hecho a través de su hermana, Vicky Flores. Tras cuatro décadas alejada de los focos, Marisol ha lanzado un importante mensaje a la audiencia.

Pepa Flores en una imagen de archivo. / Gtres

Vicky Flores y la hija de la actriz, Celia Flores, han sido los únicos miembros de la familia de Pepa Flores que han participado en este especial programa de Lazos de sangre. La hermana de la artista ha sido la encargada de transmitir un mensaje sobre la carrera de Marisol, con el que pretende dar carpetazo a una creencia popular que, durante años, ha perseguido a la intérprete.

«Hay una leyenda negra que dice que Pepa Flores mató a Marisol. Y eso no es cierto», ha explicado Vicky Flores, que ha querido dejar claro que hablaba en nombre de su hermana, Pepa Flores. Tal como ha recalcado Vicky Flores, Pepa ha sido la persona que más ha cuidado la figura de Marisol y que además, se siente muy agradecida por haber podido darle vida. «Es la que más ha cuidado la imagen de Marisol. Está muy agradecida a Marisol, y también la respeta muchísimo. Quizá, más que nadie. Además, ella me ha pedido encarecidamente que lo diga para que todo el mundo lo sepa», ha comentado Vicky Flores. A pesar de que lleva varias décadas alejada de la escena pública y desvinculada del papel de Marisol, la hermana de la artista ha insistido en que, para Pepa Flores, Marisol sigue muy presente. «No he matado a ninguna Marisol. Marisol sigue viviendo dentro de mí», ha dicho Vicky haciendo referencia a su hermana.

Pepa Flores en una imagen de archivo como Marisol. / Gtres

Aunque Pepa Flores mantiene un perfil bajo desde hace mucho tiempo, su hermana ha querido dejar claro que la actriz nunca ha renegado del personaje de Marisol, que fue el más importante de su carrera desde los seis años hasta los 38. «Ella se alejó de lo que fue el mundo del cine, pero a Marisol la dejó intacta», ha contado Vicky que, además, ha revelado que, en la mayoría de las ocasiones sigue firmando los autógrafos con su nombre artístico.

Pepa Flores en una imagen de archivo como Marisol. / Gtres

Además de Vicky, también la hija de Marisol, Celia Flores, ha querido intervenir en el programa y ha hablado del aprecio de su madre por el personaje: «Ella tiene mucho amor a todo lo que ha hecho en su vida», ha dicho. Precisamente ella es la que más sigue la estela de sus padres y desarrolla su carrera como cantante recordando de manera recurrente los grandes éxitos de su madre. Su hermana mayor, María Esteve está más volcada en el mundo de la actuación, mientras que la mediana de las tres, Tamara, es psicóloga y vive feliz en el anonimato.