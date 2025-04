Tras su participación en Supervivientes 2025, Terelu Campos ha tenido que enfrentarse a varias críticas que no la ha dejado en un buen lugar. Esto ha generado que numerosos testimonios hayan hablado para contar cómo ha sido trabajar con la presentadora a lo largo de su trayectoria profesional. Y, ahora Mario Vaquerizo se ha pronunciado al respecto.

La opinión de Mario Vaquerizo sobre Terelu Campos

«Yo he trabajado con Terelu. Me enseñó a bailar en un programa que hacíamos por la noche. Me cae muy bien y su madre se ha portado fenomenal conmigo. Alejandra también me cae muy bien y a Carmen la conozco menos, pero también me cae bien», ha comentado.

Mario Vaquerizo en un evento. (Foto: Gtres)

«Es decir, que la familia Campos me cae bien. Yo no sé lo que habrá hecho o no porque como yo no lo he visto (…) Creo que muchas veces el ensañamiento es muy feo. Puedes tener un problema personal con esa persona, pero ya el ensañamiento colectivo no me gusta verlo porque no me gustaría que me pasara a mí», ha añadido. «Yo lo que hablo es de mi experiencia con esa persona», ha proseguido.

Después, Mario ha indicado que la presentadora es «bastante tímida». «Muchas veces la timidez se puede confundir con arrogancia y con antipatía y, después en las distancias cortas cuando ella vence su timidez es una tía muy total y muy buena compañera», ha finalizado.

Terelu Campos en la presentación de ‘Santa Lola’. (Foto: Gtres)

Los testimonios contra Terelu

El pasado 7 de abril destaparon en Fiesta, espacio presentado por Emma García en Telecinco, varios testimonios que atacaban a la hija de la fallecida María Teresa Campos. Jota, reportero del formato, habló con dos ex compañeros de Telemadrid, que revelaron sus supuestos comportamientos en el pasado con sus asistentes. «Me dicen que el fondo no era malo, pero que el pronto que tenía era para echarle de comer aparte», contó el periodista.

Terelu Campos en un acto público en Sevilla. (Foto: Gtres)

«La primera tiene que ver con un blíster. La persona que trataba con Terelu en Telemadrid me cuenta que Terelu no quería tocarlo, que cuando necesitaba tomarse una pastilla llamaba a una persona, le cogían el blíster, le sacaban la pastilla y le ponían la pastilla en la mano», indicó el redactor sobre uno de los testimonios. »Otra cuestión muy curiosa tiene que ver con las escaleras, me comentan que, cuando ella bajaba una escalera, necesitaba una persona se pusiera delante para, en el caso de que sucediera algo, tener a una persona para caer sobre ella. El mismo ejercicio ocurría cuando subía, necesitaba que alguien se pusiera detrás por si se resbalaba», finalizó.