Alaska ha dado un paso más en cuanto a su trayectoria profesional se refiere. La mítica cantante presentó este pasado 12 de diciembre en Madrid el que es su proyecto más personal. Se trata de su propio documental que lleva como título Alaska Revelada, pieza audiovisual que produce Shine y que emite Movistar+ a partir del 15 de diciembre.

Como no podía ser de otra forma, fueron numerosos los rostros conocidos los que quisieron arropar a la artista en este especial momento de su vida, aunque de las primeras en llegar fue la propia protagonista, que se decantó para la ocasión por un vestido de silueta entallada en color negro con escote cut out.

Alaska posando ante la prensa. (Foto: Gtres)

Después de posar ante los medios de comunicación, Alaska atendió con la amabilidad que tanto le caracteriza a la prensa y explicó detalles sobre el documental. «No sé lo que esperáis encontrar porque yo ya lo he contado todo», comenzó diciendo, al mismo tiempo que aclaró que no es «un reality». «Hemos estado grabando unos cuatro meses, son unas cien horas de grabación», puntualizó. «En el documental paso por diferentes etapas de mi vida, desde picos de popularidad y picos de estar más cómoda porque nadie te hace caso porque no tienes éxito», añadió. También quiso destacar que aparecen Pedro Almodóvar, Nacho Canut y «novios anteriores a Mario». «Es el proyecto más personal que he hecho, iba a las sesiones de grabación a tumba abierta», terminó diciendo, muy emocionada.

Mario Vaquerizo en el estreno del documental. (Foto: Gtres)

Por su parte, Mario Vaquerizo se decantó por un traje burdeos de estilo oversize compuesto por una blazer estructurada y pantalón a tono. Como calzado, unos botines del mismo color creando así un total look monocromático. «Me siento orgulloso de que indirectamente obligué un poco a Olvido para que hiciera este documental», comentó el cantante. «Olvido no es nada narcisista ni egocéntrica y no es consciente del bien que hace a la humanidad», añadió también.

Ana Rosa en el estreno del documental de Alaska. (Foto: Gtres)

Ana Rosa Quintana tampoco quiso perderse este evento. La presentadora de TardeAR lució un jersey blanco cut out de estilo holgado que combinó con una elegante falda midi dorada realizada en tejido de lentejuelas. A sus pies, unas botas cowboy marrones. Sin duda, una combinación ganadora.

Bibiana Fernández posando ante los medios. (Foto: Gtres)

Se sumó a la lista de VIP Bibiana Fernández, que optó por un minivestido con un estampado étnico de colores (blanco, morado, turquesa y verde) de cuello halter que combinó con una blazer negra y tacones de plataforma dorados.

Carmen Lomana durante el photocall. (Foto: Gtres)

Por su parte, Carmen Lomana se decantó por un conjunto de dos piezas marrón con un estampado de cadenas blancas compuesto por una blusa de cuello redondo con acabado en plumas y unos pantalones a juego. En cuanto al calzado, la colaboradora de televisión lució unos zapatos stiletto y, como accesorios, un bolso tipo maletín pequeño en camel.