Mario Vaquerizo, en el hospital: un ingreso que se está alargando más de lo previsto

El 19 de octubre de 2024 es una fecha que Mario Vaquerizo no olvidará nunca. El cantante se desplazó hasta Cáceres con su grupo, las Nancys Rubias. Estaba dispuesto a ofrecer su mejor versión en el Festival Horteralia, un evento donde participaban otros artistas importantes. Él era el cabeza de cartel y en plena actuación tuvo un accidente que condicionará sus próximos días.

Mario Vaquerizo se cayó de una plataforma giratoria. El cantante perdió el equilibrio, se desestabilizó e impactó contra el suelo. Afortunadamente el evento estaba muy bien preparado y había un equipo de médicos cerca para atenderle. Tal y como ha contado Alaska, estaba inconsciente y todos se preocuparon bastante. En cuando recuperó el conocimiento le trasladaron al hospital más cercano.

Caída de Mario Vaquerizo. (Foto: X)

Alaska, cuyo nombre real es Olvido, no puso estar a su lado porque el accidente le pilló fuera de España. Hay que recordar que es una de las mejores artistas de su generación y su agenda está repleta de compromisos. Sin embargo, en cuanto descubrió lo que le había pasado a su marido cogió el primer avión y aterrizó en Madrid.

El ingreso se está alargando

Olvido siempre se ha caracterizado por atender a la prensa con una gran educación. Aún con el susto en el cuerpo, la artista se encontró con un grupo de periodistas en la puerta de su casa. Le preguntaron por qué no estaba en el hospital de Cáceres y ella fue totalmente sincera. Según dijo, ya le habían dado el alta y le estaba esperando en el domicilio familiar para prepararlo todo.

Alaska trasladó un mensaje positivo para tranquilizar a los fans, pero dejó claro que lo que había sucedido era serio. También reconoció que estaba calmada porque todo había pasado delante de Marta Vaquerizo, hermana de Mario e integrante de las Nancys Rubias. Eso quiere decir que el artista estuvo arropado desde el minuto cero.

Mario Vaquerizo a su salida del hospital. (Foto: Gtres)

El problema es que la recuperación está siendo demasiado lenta. Vaquerizo consiguió llegar a su casa, pero sólo ha pasado allí 48 horas. Ha tenido que regresar a su centro médico de confianza porque le tienen que realizar pruebas y necesita estar controlado. El ingreso se está alargando más de la cuenta, aunque la situación está bajo control.

Alaska está siendo muy paciente

Mario Vaquerizo con Alaska en Madrid. (Foto: Gtres)

Mario tiene varias vértebras rotas, no puede andar con facilidad e incluso ha tenido problemas de visión. No se encuentra bien, por eso ha decidido pedir ayuda a su equipo médico. Tal y como ha contado Alaska, todavía no hay un diagnóstico claro, por eso no saben cuando abandonarán el hospital. Eso sí, no tienen prisa y prefieren esperar para no tener ningún susto.

El cantante ha conectado con varios programas para dar la última hora sobre su situación. Ha hablado con Pablo Motos y con Ana Rosa Quintana y el mensaje es el mismo: debe centrarse en su recuperación. Le duele el cuello, lleva collarín y puede marearse con facilidad. El público le ha deseado una pronta recuperación y los mejores medios están pendientes de su estado.