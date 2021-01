Aunque no ha sido como le hubiese gustado, conduciendo un programa, María Teresa Campos vuelve a Telecinco. Y la cita es mucho más pronto de lo esperado. La presentadora ha aceptado la oferta para sentarse en el sillón de ‘Viva la Vida’ para pasar revista a su actualidad, siempre cargada de noticias y de polémica, según informa ‘Yotele’. Emma García será la encargada de charlar con ella y, atención, porque, si nada se tuerce, será este mismo sábado 23 de enero.

Se trata de un regreso muy especial por varios motivos. El primero de ellos porque en cierta manera vuelve a ocupar la franja vespertina de los fines de semana, tal y como ya hiciera durante los 8 años que duró su programa ‘Qué tiempo tan feliz’. Aquel fue el último proyecto dirigido por ella en la televisión y desde entonces lleva buscando sin suerte una nueva oportunidad para retirarse de la televisión por todo lo alto. Durante años ha tenido una relación de amor-odio con la cadena que la ha hecho grande pero María Teresa parece haberse resignado ya a su suerte.

El segundo motivo que hace muy interesante la visita de la veterana periodista al plató de ‘Viva la Vida’ tiene un vínculo emocional con su familia. Y es que es el mismo programa en el que trabajan su hija Terelu Campos (los sábados) y su hermana Carmen Borrego (los domingos). A ellas hay que sumarle las apariciones esporádicas como colaboradora de su nieta, Alejandra Rubio, a quien une una gran relación abuela-nieta. Salvo con Carmen, la Campos podría coincidir perfectamente con Alejandra y Terelu.

Otra razón que dota de interés mediático la reaparición en Telecinco de María Teresa Campos es que es su regreso a un programa de la casa tras su polémica entrevista en ‘Sábado Deluxe’. Aquel día saltaron chispas entre el presentador y la invitada, saliendo a relucir rencillas pasadas. Fueron minutos de los más tensos en los que el presentador del formato, Jorge Javier Vázquez, sacó toda su profesionalidad ante una María Teresa que rezumaba hostilidad y que se ponía a la defensiva cuando se le preguntaba por los temas que respectan a su familia. En más de una ocasión amenazó con irse de plató, algo que no cumplió, haciendo que el ambiente se enrareciera aún más. Aquel tema dio para muchas horas de debate y críticas hacia la exnovia de Edmundo Arrocet.

Hay más argumentos para no perderse esta charla entre Emma García y María Teresa Campos. Uno de ellos las involucra precisamente a las dos. Durante mucho tiempo se habló de que entre ellas existía una supuesta mala relación ya que la segunda no le dio una calurosa bienvenida a la primera cuando fichó por Telecinco. Son varias las voces que han aparecido en los últimos años para tachar a María Teresa de tener una actitud que no favorecía la integración de nuevas caras. La propia Emma se refirió a esto hace unos meses: «Lloré porque era una niña, era sensible y esperaba cariño por parte de una persona a la que admiraba y que no me lo dio». Ahora su reencuentro, cara a cara, cobra mucho interés.

Por último, la vuelta de María Teresa Campos a Telecinco podría servir para que contestase de manera sosegada y argumentada a toda la controversia generada tras ser entrevistada por Isabel Gemio. El alto voltaje entre dos de las periodistas más reputadas de nuestro país pusieron en jaque 30 años de amistad. ¿Contestará la matriarca del clan a Gemio? Queda poco para salir de dudas.