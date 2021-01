María Teresa Campos: ya hay fecha para su gran regreso a la televisión

María Teresa Campos ha sido una de las grandes protagonista de la semana. ¿El motivo? La polémica entrevista que concedió a Isabel Gemio gracias a la cual ambas han acaparados titulares y páginas en las revistas del corazón. “No se puede ser más mezquina”, sentenció la veterana periodista tras conocer las preguntas de Gemio, quien en muchos vieron una actitud poco afortunada. Si la de ‘Sorpresa, sorpresa’ compartió un vídeo en el que daba su punto de vista, hasta la fecha la andaluza no se ha pronunciado de manera pública. Algo que podría cambiar muy pronto ya que está preparando su vuelta a televisión.

15 años después, María Teresa Campos regresa a TVE para protagonizar una esperada reaparición. Y, por segunda vez en apenas unos días, se volverá a encontrar protagonizando en una entrevista. En esta ocasión quien estará al otro lado no es otro que Dani Rovira, a quien conoce muy bien y con el que se lleva estupendamente. En el pasado, la pareja ya ha coincidido y ha derrochado una gran conexión que seguro vuelve a verse.

La cita tendrá lugar el próximo martes 26 de enero en ‘Noche D’, la última apuesta del malagueño, que regresa al trabajo con toda la fuerza del mundo tras haberse curando de un tipo de cáncer llamado linfoma de Hodgkins que le tuvo seis meses en tratamiento. Pese a lo duro de la enfermedad el cómico siempre se mostró esperanzado y no dudó en aprovechar para dar visibilidad a una enfermedad sobre la que todavía existen muchos tabúes.

María Teresa Campos es la invitada más esperada del gran estreno, pero no es la única. Junto a ella se sentarán los periodistas Jordi Évole e Iñali Gabilondo y el presentador Andreu Buenafuente. Cuatro pesos pesados de la televisión de ayer y de hoy que compartirán espacio no solo con Dani, sino también con sus colaboradores: Yolanda Ramos, Antonio Resines, Pepe Viyuela, Cristina Medina, David Perdomo y Lara Ruiz.

Los protagonistas de los siguientes episodios tampoco son un misterio pues la propia cadena ha lanzado varios videos promocionales en los que se puede ver a rostros tan conocidos como Ángela Molina, José Sacristán, Andreu Buenafuente, Joaquín Sabina o Emilio Aragón.

Sin duda, un apuesta muy atractiva que devuelve no solo a Dani Rovira a la primera línea, también a María Teresa Campos, que sigue demostrando con cara aparición que todavía tiene mucho que ofrecer al mundo televisivo. Como ha explicado en más de una ocasión, le encantaría volver a presentar un espacio. Mientras se cumple su deseo, la malagueña se sirve de YouTube, donde triunfa con el programa de entrevistas ‘Enredados’, por el que han pasado personajes tan dispares como David Broncano, la cantante Tamara, Raphael, Antonio Orozco, Santiago Segura, Dani Martín o Joaquín Reyes, entre otros.