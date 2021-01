María Teresa Campos es la reina de Youtube y no solo en su canal. Su última entrevista en el canal de Isabel Gemio ha despertado una polémica que aún sigue vigente, una semana después. No le hizo gracia a la matriarca de las Campos las preguntas y la dirección que tomó su charla con su compañera de profesión, algo que fue además analizado y muy criticado en ‘Sálvame’, donde se hizo una fuerte defensa de quien fuera la defensora de la audiencia. Ella incluso se defendió aludiendo a la «mediocridad» de la presentadora de ‘Sorpresa, sorpresa’ que, por fin, se ha decidido a opinar sobre todo lo que se ha estado hablando.

No quiere polémicas, solo quiere seguir haciendo su trabajo en el canal de Youtube que tiene, donde entrevista a personajes de distintas áreas como el mundo científico, el solidario y, en este caso, el de la comunicación. Isabel Gemio ha explicado lo que ocurrió en aquella tarde, dejando claro desde el primer momento que lo había hecho «desde el cariño y el respeto que la tengo». Pero no es la sensación que transmitió y reconoce que quizá en ese aspecto sí se equivocó. «He podido estar en desacierto en la forma en que insistí, pero no fue para hacerle daño. No es por tener polémica ni por tener visualizaciones», se defiende y además es el argumento que da para explicar los motivos por los que no ha retirado la entrevista, aunque sí se lo haya llegado a plantear.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Isabel Gemio Cardoso (@isabelgemio_oficial)

La periodista ha utilizado sus redes sociales para pronunciarse y ha explicado a sus seguidores todo lo que ocurrió el día de la grabación. Y lo ha hecho poniéndoles en el contexto. Según Isabel, María Teresa ya estaba cansada a las 4 de la tarde cuando comenzaron la grabación. Llevaba despierta desde las 7 de la mañana, había ido al dentista, y después hubo varios cambios de sets que retrasaron aún más la charla entre ellas. «Le pedí disculpas por ello, pero son las premisas de la televisión y ella lo sabe más que nadie».

María Teresa y sus «casi 80 años»

En la entrevista Isabel destacaba la edad de María Teresa, y eso a la malagueña le molestó sobremanera. Pero tiene sus razones por las que le preguntó por ello: «Para mí es un mérito que una persona a su edad esté emprendiendo un nuevo proyecto al margen de convencionalismos y de lo que opinen los demás, me parece admirable», comienza diciendo. «Admiro a la gente valiente, a la que se atreve a pesar de que muchos digan que no sabe retirarse, eso no me parece bien». En ningún momento la comunicadora se imaginó que María Teresa reaccionara así. «No quiero molestarle, pero como lo veo como un mérito por eso le hice la pregunta».

La actitud

Isabel ha explicado que en ningún momento esta expresión le sentó mal. «No le di más importancia porque es una expresión que se dice delante de un espejo entre dos compañeras que tienen confianza, pero sí noté que en la entrevista luego no entraba, no le gustaba nada de lo que yo le proponía, o le preguntaba». Afirma que algunas de las preguntas fueron como un juego para así destacar detalles de su vida aún desconocidas para muchos. «Y ella tampoco estuvo ahí positiva para explicarse».

«Es evidente que no quería entrar. Yo me di cuenta muy pronto y me quedé descolocada. Realmente me sorprendió y yo también estaba incómoda y por eso intenté hacerle las preguntas sobre el presente para saber cómo se siente ahora, con esa carrera tan maravillosa que tiene, quería saber cómo está viviendo tanta crítica, tanto vapuleo, tanta polémica. Porque yo lo he vivido». Y sigue mostrando su disconformidad con su invitada: «Respeto que no quiera entrar, pero con las tablas que tiene podría haberlo respondido con buen talante, con positividad. Como dijo alguien, lo que de verdad importan son las respuestas, no las preguntas».

Y defiende su trabajo: «Yo quise hacer mi entrevista. Todas las entrevistas de mi vida me las he preparado muy bien. Me parece que por respeto al público hay que intentar hacerlo lo mejor posible. Yo le dije que lo sentía, pero era mi entrevista y no era para ir a degüello ni para hacerla sentir mal».

Isabel Gemio termina su argumento afirmando su canal tiene más tiempo de vida que el de María Teresa Campos y que no necesita polémica alguna. «No quiero polémica, me hace sufrir. Y no creo que me haya equivocado». A pesar de que se muestra firme durante su discurso, no puede evitar emocionarse antes de despedirse disculpándose y haciendo una petición: «Por favor, no hagan más daño. Yo ya estoy ahí, en un canalillo como dice un amigo mío. Y ya está. Solamente pido que me dejen vivir en paz. Muchísimas gracias».