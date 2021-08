El romance veraniego que están protagonizando María Pedraza y Álex González no está dejando indiferente a nadie. Ellos lo ven con una gran discreción pero las fotografías hablan por sí solas. Es un secreto a voces. Quien conoce bien a ambos es Jesús Mosquera. El actor malagueño acudió, este pasado fin de semana al espectáculo solidario ‘El último aplauso’, celebrado en el marco del Festival Starlite Marbella.

En el photocall del evento, el conocido exfutbolista habló sobre sus proyectos profesionales más recientes y, tras asegurar el perfecto estado de su corazón, aclaró la buena relación que mantiene con sus compañeros de reparto, Álex y María , intérpretes que han protagonizado el romance del verano.

Como buen amigo que es, no quiso hacer una declaración más alta que la otra: «No te puedo decir nada porque no sé nada». Pero deja entrever que realmente no quiere pronunciarse: «Sí que tengo relación con María Pedraza y Álex González, pero no hablo de su vida privada». Una decisión lógica y absolutamente respetable.

Jesús Mosquera y la intérprete madrileña guardan una estrecha amistad surgida a raíz del rodaje de ‘Toy Boy’, la serie que primeramente compró Antena 3 sin mucho éxito y que después Netflix convirtió en un fenómeno viral sobre todo entre adolescentes. Tras un final de primer temporada que dejó desencajados a los espectadores, el protagonista avanza que la segunda temporada ya está lista para emitirse: «No te puedo dar fechas porque no lo sé ni yo, pero supongo que después de verano o sobre Navidad, se estrenará.». Los fans esperan un giro respecto a la última escena, algo que Mosquera deja entrever: «Sí, a mí no me gusta decir cosas porque prefiero que el espectador lo vea en directo», cuenta.

Mosquera no oculta su deseo de que la ficción continúe alguna que otra temporada: «No lo sé, espero que sí». Además, habla de sus proyectos en marcha que le mantienen fuera de su país natal: «Estoy trabajando ahora, estoy fuera de España y justo ha coincidido que he tenido unos días de vacaciones, he podido venir aquí y he tenido el placer de poder disfrutar de Starlite».

Por último, el actor se suma al sentimiento generalizar de pesadumbre por todos estos meses de pandemia. Él pasó el virus «hace justo un año» y comenta que ya está vacunado: «Sí, todo el mundo estamos pasando unos años bastante duros y todo lo que pueda ser apoyo, para mi es un placer poder estar aquí. Estoy vacunado con una sola dosis porque ya lo tuve», argumenta.

En lo que a María Pedraza respecta, sigue jugando al despiste con su relación sentimental con Álex González. Hace unos días la veíamos de escapada en la localidad catalana de Cadaqués, en compañía de una buena amiga. Por su parte, él publicó una imagen presumiendo de torso en la piscina de su casa y demostrando por qué es uno de los actores con mejor forma física de todo el panorama nacional.