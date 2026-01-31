María José Campanario planta cara a Pilar Rubio: "Estoy mosqueándome de verdad"

La opinión del jurado de El desafío —con Mario Vaquerizo como estrella invitada— no ha sentado del todo bien a María José Campanario. Se ha enfrentado al tiro con ballesta y el buen rumbo que llevaba en la prueba y lo contenta que terminó con el resultado no iba en consonancia con la calificación de Pilar Rubio y el resto de jueces, que no ha sido la que ella esperaba. Juan del Val y Santiago Segura le han otorgado dos escasos cuatros, pero la modelo le ha espetado un más que suspenso dos. Unas notas que no han hecho más que desencadenar un enfado en ella que no se ha guardado y que ha manifestado en directo. «Estoy empezando a mosquearme de verdad», ha confesado dirigiéndose a los jueces. «Esos cuatros no me molan, era una prueba muy complicada», ha asegurado.

Ante el cabreo de Campanario, Pilar Rubio ha salido en defensa propia y en la de sus compañeros. «Viendo que el resto de pruebas no tenían ningún ‘pero’, he ido hilando más profundo», ha comenzado explicando. «La primera parte la ha hecho a la primera, pero la segunda parte la ha hecho en el segundo intento», ha dicho, justificando así las malas notas. «Eso ha hecho que la prueba no sea perfecta», ha sentenciado.

El jurado de ‘El desafío’. (Foto: Antena 3)

Unas palabras que no convencieron del todo a la participante. «No entiendo bien el 2», ha insistido. En medio de este tira y afloja, Santiago Segura ha tirado de humor para romper la tensión entre ellas. «Yo creo que te tiene manía», ha ironizado fiel a su forma de ser. Un intento frustrado, puesto que Pilar Rubio ha seguido enfrascada en su idea. «No —no le tengo manía—», ha aseverado. Y ha reiterado la explicación: «El 2 es porque el resto de pruebas estaban completadas, eran desafíos superados». «El tuyo también, pero en el segundo intento», ha defendido. «A alguien le tengo que dar el 2, y de todas las pruebas la tuya era la que me cojeaba respecto al resto», ha indicado.

María José Campanario en ‘El desafío’. (Foto: Antena 3)

La prueba de María José Campanario

María José Campanario ha tenido que enfrentarse al tiro con ballesta. Se trata de una prueba compleja, puesto que los propios instructores y entrenadores han deslizado que «no es el arma más precisa del mundo». Y de eso trataba exactamente el desafío. La precisión era uno de los puntos principales del reto. Constaba de dos rondas. La primera la superó con éxito; sin embargo, la segunda pudo completarla en el segundo intento. Algo que empañó sutilmente la felicidad de Campanario, que se había mostrado muy contenta por el logro anterior.

María José Campanario en ‘El desafío’. (Foto: Antena 3)

No obstante, al conseguirlo, no pudo evitar mostrarse eufórica. «Toma», gritó. Y a continuación, celebró lo conseguido abrazando a Roberto Leal y a su coach. Una hazaña que el resto de sus compañeros celebraron aplaudiendo y levantándose de la grada para arroparla. Una vez finalizado el programa, María José Campanario quedó en la quinta posición con 10 puntos. Por delante de ella quedaron Patricia Conde, en primer lugar con 30, Jessica Goicoechea en segunda posición con 21 y completaba el podio José Yélamo con 18. El cuarto puesto ha sido para Eduardo Navarrete, que ha obtenido 15 puntos. Por detrás de la mujer de Jesús Janeiro y completando la lista de concursantes, se situaban Daniel Illescas, Eva Soriano y Willy Bárcenas, con 9, 8 y 3 puntos respectivamente.