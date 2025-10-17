Pilar Rubio ha sacado a relucir su faceta de modelo para desfilar en la pasarela del 50º aniversario de la firma Selmark. La celebración tuvo lugar en el Palacio Neptuno de Madrid y, a su llegada, la presentadora no tuvo problema en atender a los medios de comunicación con su mejor sonrisa. Comenzó asegurando que se sentía muy orgullosa de ser embajadora e imagen de la marca desde hace siete años, así como también se dejaba ver muy entusiasmada por la especial pieza que había diseñado para la ocasión. Sin embargo, aparte de hablar del evento, la esposa de Sergio Ramos también se sinceró como nunca sobre el sueño frustrado que nunca logró conseguir, a pesar de ser considerada como toda una mujer todoterreno.

«Hay un sueño que me hubiera encantado cumplir, pero creo que ya soy muy mayor para él. Y es que quería ser estrella del rock. Pero ya no me va a dar tiempo. A mí no se me da bien cantar, pero yo quería ser guitarrista en un grupo de heavy metal y estar de gira por ahí», confesaba.

Sus seres queridos vinculados a la música

A pesar de que Pilar nunca ha llegado a cumplir este sueño frustrado, lo cierto es que dentro de su círculo más allegado de seres queridos, tiene a dos personas que sí que han conseguido dedicarse a la industria musical. En primer lugar, su hermano Alberto, el cual es guitarrista de dos bandas de heavy metal llamadas Sick Brains y High Fire Risk. Además, también da clases particulares, algo que la propia Pilar ya se encargó de promocionar a través de sus redes sociales.

Por otro lado, Sergio Ramos, su marido, también revolucionó el mundo musical hace relativamente poco lanzando una canción que hablaba sobre su etapa en el Real Madrid. Algo que Pilar también ha querido destacar en sus últimas declaraciones. «Tengo la suerte de tener un marido que todo lo que hace, lo hace bien. Desde que le conozco le he visto tocar la guitarra, cantar y cantarme por la noche. Entonces, le conozco bien en esa faceta. Para mí no es nada nuevo. Es algo que siempre lleva dentro y lo hace con muchísima pasión», explicaba.

No obstante, los gustos musicales del matrimonio son muy diferentes, y mientras que Sergio Ramos es un apasionado del flamenco, Pilar prefiere el rock and roll. Y es por ello por lo que su sueño frustrado siempre ha sido dedicarse a este género. De hecho, en una entrevista que concedió a El Mundo, reconoció que su amor platónico siempre había sido el rock y que «no podía vivir sin su música y sin sus conciertos».

A pesar de no haber logrado su sueño en la música, Pilar Rubio ha señalado que está muy orgullosa de los proyectos que está desarrollando, los cuales los considera «muy emocionantes e ilusionantes».