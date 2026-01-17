El deporte que hace María José Campanario para estar en plena forma a los 46 años
María José Campanario se encuentra inmersa en 'El Desafío' de Antena 3
La odontóloga lleva muchos años luchando contra la fibromialgia
María José Campanario siempre ha hablado muy claro de la fibromialgia que padece y gracias a ella la sociedad se ha concienciado mucho sobre esta enfermedad. Eso sí, todavía hay gente que cuestiona su estado, por eso ha emitido un comunicado donde deja las cosas claras. Para entenderlo, demos recordar que está concursando en El Desafío, un programa de retos de Antena 3 donde ha demostrado que, a pesar de todo está en plena forma. Gracias a su esfuerzo y dedicación, se encuentra en el mismo punto que el resto de participantes. De esta forma, ha emitido un comunicado exigiendo respeto.
«A todas las personas que me estáis escribiendo este tipo de comentarios, me gustaría preguntaros una cosa: ¿Dónde estabais cuando me fui a estudiar mi carrera a otro país estando ya de enfermera? ¿Dónde os quejabais cuando me he tenido que ir a trabajar o cuando me voy al quinto pino a trabajar como odontóloga? ¿Sabéis que Lady Gaga también tiene fibromialgia y no ha dejado de subirse a los escenarios a bailar y a cantar?», ha escrito a través de su perfil oficial de Instagram.
El comunicado de María José Campanario. (Foto: Instagram)
María José Campanario tiene motivos para estar dolida, pues le está cuestionando gente que no conoce su verdadera situación. Sí, ahora debe hacer un esfuerzo en El Desafío, pero el deporte no es algo extraño para ella. De hecho, antes de que empezara el concurso era común que publicase algún contenido relacionado con la actividad física. Estuvo un tiempo descansando por sus circunstancias, aunque volvió a entrenar en cuando se encontró mejor.
La versión fitness de Campanario
La mujer de Jesulín de Ubrique tiene un papel activo en las redes sociales, le gusta interactuar con su público y compartir algunas cosas que pertenecen a su esfera personal. Gracias a esto ha ganado bastante peso en los medios, pues la gente ha descubierto que, detrás del retrato que dibujaban algunos programas como Sálvame, hay una mujer distinta.
Campanario usó su cuenta de Instagram hace casi dos años para desvelar su pasión por el deporte. Como decimos, tuvo que estar una temporada con un perfil bajo debido a sus condiciones físicas, pero en cuanto se encontró mejor no se lo pensó dos veces y retomó los entrenamientos. «Muchos no sabréis lo que significa para mí poder volver a hacer esto, pero para mí está siendo maravilloso haber podido volver», escribió junto a un vídeo donde practicaba su actividad preferida.
El mensaje de María José Campanario. (Foto: Instagram)
De esta confesión ha pasado un tiempo y actualmente María José tiene 46 años, pero sigue igual. Está en forma, es capaz de asumir los retos que le plantea Antena 3 y disfruta de una capacidad de aguante que no tienen otras personas.
Las críticas a María José Campanario
Campanario considera que lo que realmente escuece es que esté en un programa de éxito, por eso, su último comunicado dice: «Creo que lo que so molesta es que vaya a televisión y no es otra cosa. UY eso tiene ya otro nombre. Un saludo, eh!».
Y termina: «El 99% de los comentarios los hacéis mujeres que tenéis fibromialgia. Vosotras que luego os quejáis de que nadie os cree. ¡Flaco favor hacéis dudando de las personas que tienen la misma enfermedad que vosotras y a vosotras mismas. Si entre nosotras no nos apoyamos, vamos mal, pero que muy mal».