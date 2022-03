Marc Márquez, plenamente volcado con Lucía Rivera en su momento más difícil

Además de haber triunfado dentro del ámbito del deporte del país, Marc Márquez se ha consolidado como todo un icono de estilo masculino también a nivel nacional. Es por ello que el motorista fue uno de los invitados a la jornada de desfiles de Allianz EGO que tuvo lugar el pasado día 13 de marzo en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid. Una jornada de lo más especial en la que el joven desveló algunos de los entresijos de su día a día.

Como no podía ser de otra manera, los periodistas allí presentes se interesaron sobre el punto en el que se encuentra la relación de Márquez con su ex, Lucía Rivera. Algo que él mismo no ha tenido reparo en aclarar: “La relación de amistad la mantenemos, y al final la salud mental es una de las cosas más importantes, se tiene que apoyar en todos los ámbitos ya que es lo fundamental en esta vida”, desvelaba, haciendo referencia a la reflexión de la hija de Blanca Romero en un post de La Vanguardia en el que admitía haber sufrido episodios de “ansiedad desde muy pequeña”. Un testimonio de lo más revelador que no pasó desapercibido para su expareja, que ha admitido haber hablado con la modelo después de que saliera a la luz su columna más sincera: “He podido hablar con ella”, confesaba.

Y es que, precisamente es el piloto quien sabe de primera mano la importancia que tiene anteponer la felicidad a cualquier bache que la vida nos ponga en el camino. Prueba de ello es su última lesión, la cual le obligó a apartarse durante meses de su pasión e intentar llevarlo de la mejor manera posible, mudándose incluso a la capital: “Me ha movido lo que me requería en esta situación mi vida profesional. Me estoy recuperando aún de una lesión muy importante que tuve en el brazo. Los doctores, el equipo de confianza que encontré, estaba aquí en Madrid. Después de cuatro años de lesiones también me apetecía hacer un cambio”, apuntaba el profesional, mientras se refería a su hermano como gran acompañante y apoyo en esta etapa tan especial.

Pese a todos los varapalos que ha tenido que afrontar, Marc tiene claro que las motos son su pasión, y ni acudir a eventos de esta índole consigue cambiar su pensamiento: “Yo creo que Álex (su hermano) tiene más planta. Yo de momento me veo en los circuitos y poca cosa más”, señalaba. Aún así, considera que existen muchas similitudes en el mundo de la moda con respecto al del deporte: “Es el primer evento de moda en el que estoy. Es curioso, nos han enseñado todo el backstage y todo lo que se mueve por detrás. Estábamos perdidos, pero la verdad es que impresiona ver todo el trabajo que hay detrás y no solo lo que se ve en la televisión. Un poco me recuerda a nuestro mundo. Se ve la carrera, pero de alguna forma hay mucho trabajo detrás de mucha gente”, zanjaba, ensalzando la importancia de este tipo de citas para “apoyar a los jóvenes talentos y darles una oportunidad”.