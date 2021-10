Malú vuelve a sentirse cantante. En realidad nunca ha dejado de serlo pero los últimos acontecimientos que han afectado a su vida le habían impedido disfrutar de su profesión. Desde que en 2019 sufriera una lesión de tobillo, su público apenas había podido disfrutar de cosas nuevas suyas. Para más inri estalló la pandemia con la artista embarazada. Desde junio del 2020, prácticamente toda su atención ha ido dedicada a su primera hija. Pero Malú está de vuelva con un nuevo disco y un tour de conciertos próximo.

Mil Batallas es el título que ha elegido para su flamante trabajo de estudio. No podía ser más adecuado a la situación actual ya que la madrileña se ha enfrentado a varias piedras en el camino. Evidentemente, todo no ha sido malo ya que la llegada de su primogénita ha sido toda una bendición que vino para cambiarle la vida por completo.

Todo empezó a torcerse en el año 2019 con una inoportuna lesión de tobillo. Un percance que parecía poder solucionarse con un paso por quirófano pero que acabó complicándose más de la cuenta, hasta el punto de hacerla suspender su gira Oxígeno Tour. Ella misma comunicaba la noticia en sus redes sociales con gran pesadumbre: «Como muchos sabéis, durante los ensayos de esta última gira sufrí una caída que me generó una rotura de ligamentos del tobillo derecho. Esta lesión requería cirugía, pero existía una alternativa conservadora (…) pero me veo obligada a contaros que me tengo que operar. Siento el alma no poder seguir compartiendo con vosotros esta gira», escribía.

Poco después llegaría uno de los bombazos del año. Malú y Albert Rivera (por entonces líder de Ciudadanos) habían empezado una relación sentimental. La suya fue, sin lugar a dudas, una de las parejas del momento y durante muchos meses acapararon todos los titulares. Ellos tomaron la decisión de blindarse y hacerse herméticos de puertas para afuera en lo que a su romance respectaba. Una actitud que siguen manteniendo hoy en día.

El inicio de su noviazgo con el político catalán supuso su desaparición del mapa mediático. Hasta que en diciembre de 2019 volvió a la palestra al conocerse que estaba embarazado de su primer hijo, una niña que nacería en junio de 2020 y a la que llamarían Lucía, «como no podía ser de otra manera», según palabras de la cantante. Malú se volcó en el cuidado de su niña, consciente de que su faceta como músico debía esperar.

La sobrina de Paco de Lucía tampoco se escapó al signo de la pandemia, que confinó y suprimió algunas de las libertades fundamentales del ser humano. Una tragedia que la obligó a más reposo todavía del que ya tuvo tras su operación de tobillo. Obviamente, tampoco pudo componer. Y aún quedaría otro motivo que la tuvo ocupada, su cambio de casa a un nuevo hogar junto a Rivera y su bebé.

Malú está de vuelta para repasar sus Mil Batallas, un nombre que no es casualidad: «Es la batalla entre las dos Malús. La tímida y vergonzosa, la que no quería llamar la atención pero se expuso a entrevistas, escenarios, platós, y acabó dejando paso a la otra Malú. Durante mucho tiempo solo ha existido esa Malú, la dominante, y la otra estaba escondidita», cuenta en ABC.