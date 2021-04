Su nombre sonaba fuerte en las quinielas de los posibles concursantes de ‘Supervivientes 2021’ y Mar Torres además, respondía de una manera misteriosa cuando se le preguntaba precisamente sobre su supuesta participación en el reality de supervivencia que dará comienzo el próximo jueves con muchas novedades y un ‘elenco’ de robinsones que promete. La influencer ha mantenido el suspense hasta el final. De hecho, el pasado fin de semana aparecía en el aeropuerto cargada de maletas y todo hacía pensar que quizá podría ser la gran sorpresa de esta nueva edición del concurso.

Pero nada que ver con la realidad. Ha sido la propia Mar la que ha compartido cuál ha sido su ‘exótico’ destino vacacional y nada tiene que ver con Honduras. La ex de Froilán ha publicado en sus redes sociales que ha realizado una escapada a Bosnia y Herzegovina, y en concreto está visitando la localidad de Medjugorje, un lugar de peregrinación para los católicos, donde ha encontrado «felicidad y paz absoluta».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mar Torres (@martorresss)



Esas son las palabras que acompañan la fotografía en la que aparece la ‘it girl’ bajo la escultura de la ‘Reina de la Paz’, que marca el lugar exacto de la primera aparición de la Virgen María en la llamada Colina de las Apariciones, en 1981. Mar aparece sonriente, con un sencillo look con vaqueros y camiseta con mensaje, ‘Social distancing. If you can read this, you’re too close’ (‘Distancia social. Si puedes leer esto, estás demasiado cerca’). Una curiosa frase, teniendo en cuenta que ni Mar ni el resto de peregrinos que aparecen en la imagen parece que guardan las distancias y además, no llevan mascarilla.

Parece ser que la heredera del imperio ‘El Pozo’ ha querido poner tierra de por medio y evadirse de todas las polémicas en las que se ha visto envuelta en los últimos meses. Y es que no dudó en defender a su ex y a su hermana, Victoria Federica, cuando sus nombres aparecieron en las investigaciones del uso de dinero no declarado por parte del Rey Emérito, donde sus nietos habrían hecho uso de tarjetas black. También defendió a la Infanta Elena cuando se supo que había recibido la vacuna del covid durante una visita a su padre en los Emiratos Árabes.

Pero quizá la controversia que más daño le ha hecho ha sido a la que tuvo que enfrentarse tras un posado en lencería. Las críticas tanto de sus seguidores como de familiares y amigos hicieron mella en ella, hasta el punto que compartió un video totalmente rota, en el que se defendía, sin poder dejar de llorar, argumentando que no hacía nada malo y además confesando que no era la primera vez que se enfrentaba a algo similar.

Medjugorje no solo es un lugar importante para los católicos de medio mundo. Es también un punto de partida en la vida de Tamara Falcó. La marquesa de Griñón viajó allí en 2012 durante su proceso de conversión, algo que ella misma relató, afirmando cómo comenzó todo cuando «al llegar a casa era desesperante ver que tienes todo lo que se puede desear y no eres feliz». Nueve años después Tamara tiene título nobiliario, pareja, ha ganado un talent de cocina, ha descubierto su pasión por los fogones y es uno de los rostros habituales de la televisión. ¿Seguirá Mar Torres sus pasos?.