Las últimas semanas la figura de Victoria Federica está en el punto de mira por su presunta vinculación con el uso de las tarjetas black que le habría proporcionado el rey Juan Carlos. A pesar que ni ella ni ningún miembro de la familia Borbón se ha pronunciado en torno a este asunto, lo cierto es que las críticas no han tardado en llegar. La hija de la infanta Elena ha sido una de las primeras en sufrirlas.

Hace unos días, la nieta predilecta del rey Juan Carlos era increpada mientras caminaba por la calle al grito de “ladrona”. Unas críticas a las que la joven respondía con indiferencia, pero que no han generado numerosas reacciones. Entre ellas, la de la que fuera novia de su hermano Froilán, Mar Torres. La joven no ha dudado en salir en defensa de Victoria, a pesar de que en alguna ocasión se ha dicho que entre ellas la relación nunca fue especialmente fluida.

A través de su perfil en una conocida red social, Mar Torres se indignaba ante la situación y hacía un alegato de defensa por Victoria Federica. Lo hacía mediante los stories, donde publicaba una serie de vídeos en los que criticaba a los que habían increpado a la hija de la infanta Elena: “cómo puede haber gente tan asquerosa y tan podrida por dentro”, escribía Torres, aunque sin mencionar de manera directa a Victoria.

“No entiendo cómo puede haber gente tan mala, tan podrida…Tendría tantas palabras para definirlas a esas personas”, aseguraba la joven, que no duda en reprender a los que han insultado a la nieta de dos Juan Carlos: “¿Cómo se os ocurre ir detrás de una niña de 20 años, insultarla por la calle y decirle todas las barbaridades que le habéis dicho?¡Iros a vuestra casa, si estáis podridos os quedáis en vuestra casa aburridos!, pero no tenéis que hacer las cosas que habéis hecho y que habéis dicho!”, sentenciaba.

Aunque Mar es especialmente proclive a expresar su opinión a través de las redes, lo cierto es que, en ocasiones, también lo hace delante de las cámaras. Después de su feroz defensa de Victoria en la red, la joven se ha mostrado algo más comedida cuando los reporteros le han preguntado por el asunto: “hombre, porque no es normal que ataquen a una niña de veinte años de esa manera. Tanto que se ha dicho en la televisión no es normal y espero que se entienda y que dejen a la pobrecita tranquila”, ha dicho. Sin embargo, no ha querido entrar en más detalles ni explicar los motivos que la llevaron a salir en defensa de Victoria: “no voy a hablar de eso”.

No es la primera vez que la it girl sale en defensa de la hermana del que fuera su novio los últimos años. Hace dos meses se posicionó a su lado defendiéndola de quienes la criticaban por no cumplir con las recomendaciones sanitarias frente a la pandemia.

A pesar de que no ha dudado en salir en defensa de la joven, la realidad es que su relación no siempre ha sido buena. De hecho, hace algún tiempo, ambas protagonizaron un ‘enganchón’ por la actitud de Mar Torres en la primera etapa de la pandemia, aunque la que fuera novia de Froilán no quiso dar importancia al asunto y aseguró que “con ella está todo bien, la quiero muchísimo, como a una hermana”.