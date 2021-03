En medio de la vorágine suscitada por la emisión de las dos primeras entregas de la docuserie ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, Mediaset ya prepara la nueva edición de uno de sus realities con más solera como es ‘Supervivientes 2021’. Un formato que este año estará marcado por las polémicas que están de actualidad: la guerra de Kiko Rivera y su madre Isabel Pantoja, la polémica de los Carrasco Mohedano-Flores y la del clan de los Bosé. Ya son 15 los concursantes confirmados y como ya adelantó Lara Álvarez hace unos días, una semana antes del estreno del programa, soltarán «un bombazo».

Aún falta por saber el nombre de los dos últimos participantes y uno de los que ha sonado con fuerza ha sido el de Mar Torres. La influencer, expareja de Froilán, no ha confirmado aún si la veremos en Honduras conviviendo con Olga Moreno, Sylvia Pantoja o Antonio Canales, pero tampoco cierra la puerta. La oferta la ha tenido sobre la mesa y no duda en admitir que sería una buena superviviente que aportaría a la isla «diversión, compañerismo y buen rollo», porque como ella misma dice, «soy muy de ese estilo».

Cuando los robinsones confirmados ya están llegando a Madrid para llevar a cabo la cuarentena recomendada antes de viajar a Honduras, Mar publicaba un story en su Instagram en buena compañía y un mensaje lleno de significado: «Despedidas». Una imagen vale más que mil palabras y sus redes sociales y su sonrisa lo dicen todo, aunque ella solo afirma que «aún no se sabe».

Desde que saltó a la fama como pareja del hijo mayor de la Infanta Elena, y tras su ruptura, la joven universitaria decidía dar el salto a la vida pública convirtiéndose en influencer. Le apasiona la moda, y no descarta dedicarse a ese mundo, y mientras llega su gran oportunidad, estaría encantada de participar en la nueva edición del reality de supervivencia. «Me gustaría enseñar cómo soy porque hay gente que me tiene como un poco arisca y no me conocen realmente. Conocerme sería algo muy guay», confesaba a la salida del restaurante donde precisamente se despidió de su misterioso acompañante.

Fue en febrero cuando el nombre de Mar Torres comenzó a sonar en las quinielas para participar en ‘Supervivientes’, aunque ella ya había dejado claro que quería participar en un reality: «Puedo tirarme de un helicóptero o hacer cualquier cosa». Ganas no le faltan, y seguidores y polémica tampoco. Una de las más llamativas fue la que le hizo compartir un video llorando tras haber recibido unas críticas feroces a una imagen suya posando con un conjunto de lencería de lo más sugerente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mar Torres (@martorresss)

Por si esto fuera poco, la rica heredera del imperio El Pozo, está preparándose a conciencia físicamente con el entrenador Álex Ghita, personal trainner de otros rostros conocidos como Makoke, Alejandra Rubio y Carla Barber. Y también ha estrenado representante. Según publicaba La Otra Crónica el pasado fin de semana, Mar Torres ha pasado a engrosar la lista de la agencia Pop Management, a la que pertenecen Jorge Javier Vázquez o Lydia Lozano.