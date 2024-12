Mar Flores y Elías Sacal se dan una nueva oportunidad: todos los detalles

Mar Flores y Elías Sacal se han dado una nueva oportunidad en el amor. En esta recta final de año ha trascendido que la modelo y el empresario han querido apostar por su romance, un romance que comenzó en 2016 y que ha estado marcado por varias idas y venidas.

Durante todo este tiempo, Flores y Sacal han protagonizado varias rupturas que han terminado con una reconciliación, tal y como ha ocurrido ahora. De esta manera confirman que su amor está por encima de los obstáculos que la vida les va poniendo en su camino.

Mar Flores y Elías Sacal. (Foto: Gtres)

Una nueva reconciliación

Antes de finalizar el 2023, Mar y Elías se reconciliaron y fueron captados en la isla caribeña de San Bartolomé. Sin embargo, poco después, concretamente en el mes de febrero, la maniquí confirmó que estaba «soltera». Una confesión de lo más reveladora que hizo a través de su perfil de Instagram mediante un storie. «Febrero 14. Que hoy todo el amor que das encuentre un millón de formas de volver a ti’», fue la frase que compartió. Sin embargo, eso no fue todo porque añadió unas palabras más. «No hace falta tener pareja para dar y recibir amor. Los solteros también somos felices. Feliz San Valentín», expresó.

Mar Flores y Elías Sacal durante unas vacaciones en el pasado. (Foto: Gtres)

Así fue como confirmó que su relación con Sacal había llegado, de nuevo, a su fin. Aquella fue su octava ruptura con el magnate mexicano, pero lo que no sabía era que aquella separación no era la definitiva, ya que han vuelto a estar juntos. Mar Flores y Elías Sacal se han dado otra oportunidad y lo han celebrado regresando a la isla de Bartolomé. En el paradisiáco enclave han disfrutado de la Nochebuena, la Navidad y han alargado su estancia para aprovechar las buenas temperaturas y desconectar de la rutina en las cristalinas aguas del Caribe, informa ¡Hola!.

Este nuevo reencuentro entre la pareja tiene lugar meses después de que Mar Flores confesara que no tenía tiempo para el amor. «Estoy tan plena y llena con mi vida personal, mis amigos, mi trabajo, mis hijos… Ni me lo planteo en este momento», aseguró al citado medio. También reveló qué aspectos valoraba en una pareja. «Mira, el hombre que me gustaría tener a mi lado no existe. Así de claro», expresó.

Una feliz etapa

Esta nueva etapa amorosa de Mar Flores coincide con el nacimiento de su primer nieto, el pequeño Carlo. Fue el pasado 5 de diciembre cuando su hijo Carlo Costanzia y Alejandra Rubio dieron la bienvenida al retoño después de varios meses de relación.

Mar Flores posando en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

«Estoy muy emocionada. Es un momento muy especial. El bebé está sano y la mamá está bien», contó Mar a los medios de comunicación después de conocer al recién nacido en el hospital.