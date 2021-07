Malena Gracia deja entrever una crisis con Arévalo: “es complicado”

Malena Gracia no ha querido faltar a la especial celebración de la fiesta del Orgullo Gay que se ha celebrado en una conocida sala de Madrid. Muy amable con los medios, la actriz no ha dudado en pronunciarse sobre una de las noticias que acapara más titulares estos días, la presunta implicación del productor José Luis Moreno en un supuesto delito de pertenencia a una organización criminal, estafa, blanqueo de capital y alzamiento de bienes.

La actriz se ha mostrado muy sorprendida por la detención del productor: “me he quedado muerta. Pero bueno, es supuestamente, todavía la justicia tendrá que demostrar. Ni en una película de estas de la mafia hubiera sido tan fuerte la cosa”, ha dicho. Gracia ha reconocido que no ha trabajado mucho con él, pero que siempre ha sido muy correcto con ella: “a mí no me dejó nada a deber y luego trabajé en especiales de Nochevieja cantando y tal, conmigo se portó bien, entonces yo no puedo decir nada”.

Sobre lo que se ha mostrado un tanto reacia a hablar es de su relación con Arévalo. El pasado mes de febrero, la intérprete y el humorista confirmaron que su relación iba más allá de la amistad después de varios meses de intensos rumores. Gracia reconoció que mantenían un bonito y explosivo noviazgo en una entrevista a la revista Lecturas, en la que aseguró que Arévalo le gustaba más que cualquier chico de treinta o cuarenta años. Poco después, en unas declaraciones al ‘Deluxe’, la actriz dijo que la suya era “una relación de amor maduro, ya que habían sido amigos durante muchos años.”

Se llegó incluso a hablar de planes de boda: «Malena es una mujer que quiero mucho, son muchos años. Y aunque ahora estamos más unidos que nunca, esto tiene que terminar con un final bonito», aseguraba el humorista. “Algún día nos vamos a casar, todo llegará. No podemos hacerlo tan rápido todo», sentenciaba. Sin embargo, a tenor de las últimas declaraciones de la artista, las cosas entre ellos podrían haberse enfriado.

“Arévalo está en Valencia, viene solamente a cosas y como yo tengo tanto trabajo, es complicado, pero hoy he venido con mi amiga Sandra”, ha dicho. Parece que la distancia se ha convertido en la nueva realidad de la pareja: “es complicado y yo a Valencia no me voy a ir la verdad˝, ha confirmado. Malena no ha querido pronunciarse sobre los planes de boda que tenía con el humorista ni tampoco se ha aventurado a anunciar su ruptura: “ya veremos, no quiero hablar, que las cosas vayan surgiendo”, ha dicho.

Lo que sí ha revelado es que sigue manteniendo una buena relación con el cómico: “estamos bien, somos muy buenos amigos, nos queremos mucho”. Aunque por ahora parece que descarta una boda con Arévalo, sí que le gustaría casarse en algún momento: “alguna vez me tendré que casar, pero ahora tengo mucho trabajo, ese es el problema. No hay tiempo, cuando tengamos algo de tiempo, veremos, lo tenemos que hablar”, ha sentenciado.