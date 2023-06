Un micrófono abierto juega una mala pasada a Lydia Lozano en su momento más tenso

Tan solo quedan dos semanas para que Sálvame llegue a su fin, y sin embargo, su elenco de colaboradores está protagonizando una serie de momentazos que pasarán a formar parte de la historia de la televisión. Y es que, pese a acaparar todo el protagonismo de la última emisión Kiko Hernández con su boda con Fran Antón, Lydia Lozano tampoco se ha quedado atrás, siendo traicionada por un micrófono abierto en uno de sus momentos más tensos.

Ha sido durante esta misma tarde cuando Terelu Campos ha procedido a dar paso a un vídeo, probablemente sin llegar a imaginar que su compañera de plató rompería el silencio a la hora de lanzar un acalorado mensaje cuando creía que no estaba siendo grabada: «¡Que me dejes en paz! ¡Estoy hasta los cojones de la gente que te llama y, encima de que eres educada y contestas, te dicen que eres poco empática», pronunciaba la colaboradora, visiblemente molesta por un episodio que habría tenido lugar por vía telefónica.

En cuestión de instantes, tanto sus compañeros como la cúpula de Telecinco han alertado a la periodista de que sus palabras habían sido escuchadas por la audiencia. Un momento de «tierra, trágame» en toda regla por parte de la comunicadora, que no ha podido ocultar su cara de asombro al percatarse de que tenía el micrófono abierto. Pero, lejos de quedarse callada, Lydia ha optado por dar las explicaciones pertinentes al resto de colaboradores allí presentes y a los espectadores: «¿Sabes lo que pasa? Yo contesto a todo el mundo», comenzaba explicando, para después entrar en más detalles sobre su enfado momentáneo: «Gente que no conozco pero yo contesto, yo he sido siempre así (…) Pero llega un momento en que me estás diciendo, por favor, de verdad, que poco empática. Estamos aquí trabajando, que sabemos que esto se va, se cierra, tenemos la cabeza… ¿Y me llamas poco empática?», se preguntaba, elevando el tono de voz a medida que iba relatando su historia bajo la atenta mirada de sus compañeros. No obstante, Lydia ha preferido no hacer referencia al asunto que quería conocer su interlocutor, ni mucho menos revelar su identidad frente a las cámaras.

De esta manera, si algo ha quedado claro es que las emociones en el plató de Sálvame están a flor de piel a raíz de la cancelación del programa, y no es para menos. Pese a llevar 14 años en antena, la cúpula de la cadena de Fuencarral optaba por dar un giro de 180 grados a su programación que comenzaba con la despedida del espacio dirigido por Jorge Javier Vázquez. Un durísimo varapalo que sorprendía a todos los trabajadores del programa, que en cuestión de semanas se han visto obligados a buscar otras fuentes de ingresos para que sus respectivas trayectorias profesionales no se queden estancadas y ancladas en algo que en un tiempo breve formará parte del pasado.